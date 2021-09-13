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PREMIUM

Perrier-Jouët Belle Epoque: brut vintage and blanc de blancs vertical tasting

Having long earned a place among Champagne's most iconic names, Perrier-Jouët is preparing the re-release of rare back vintages of its Belle Epoque. Giles Fallowfield tasted these 10 very special wines and discovered what lies ahead for the maison's flagship cuvée.
Giles Fallowfield Giles Fallowfield

Since she joined Perrier-Jouët back in October 2018, Séverine Frerson, now head winemaker in her own right, has been studying the DNA of the house. Particularly the style as represented by the wine – Perrier-Jouët Belle Epoque – that graces the Emile Gallé, white anemone-clad bottle, surely Champagne’s most elegant looking prestige cuvée.

The wine that for her: ‘represents the purest expression of Perrier-Jouët style, built around three pillars: florality, Chardonnay and nature’.

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10 vintages of Perrier-Jouët Belle Epoque tasted:

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