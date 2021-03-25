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Anson: Petrus 2000 in space – how it tastes now

Jane Anson compares Petrus 2000 aged for 14 months in space versus a sample of the vaunted Pomerol wine that stayed behind on earth, and reports on the wider research project behind the tasting.
Jane Anson Jane Anson

Tasting Petrus 2000 aged in space

Three wine glasses were set in front of us, carefully placed within differently-numbered circles.

Each contained a 112ml tasting sample of the same unmarked Bordeaux wine – but at least one of the three had spent 438 days on the International Space Station (ISS) travelling 300,000,000km in zero gravity.

We were told that half of the 12 tasters had two space wines and one earth wine in their glasses, and the other half had the reverse. And from there we were left to determine whether the journey to space could be identified by sight, smell and taste alone.

Scroll down for Jane Anson’s tasting notes on Petrus 2000 ‘space’ and ‘earth’ wines

See Jane Anson’s tasting notes and scores for Petrus Earth 2000 and Petrus Space 2000

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