{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Y2M2NmZjYTIzM2FlODRhZjk3NmYxYzNmYzRlMzAyOTUzY2Q5ZTIxOTZmMmMxNzcxNTM1MTVkNmExZWQwYWRhYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Polkadraai Hills: Regional profile and 10 top wines rated

Polkadraai Hills, a lesser-known corner of South Africa’s Stellenbosch region is starting to turn heads, thanks to its special soils and a close-knit community of talented young winemakers.
Tim Atkin MW Tim Atkin MW

Soon after he bought his 2 hectare farm in the Polkadraai Hills, renowned South African winemaker Bruwer Raats got talking to another well-known producer on the Helderberg, widely considered one of Stellenbosch’s most prestigious sub-regions. His interlocutor was incredulous. ‘You’re kidding me, right? If the Simonsberg is the head of Stellenbosch and the Helderberg its heart, then the Polkadraai Hills are its arse.’

That conversation took place just 20 years ago. At the time, full-bodied reds were the dominant style in Stellenbosch, preferably based on or made entirely from Cabernet Sauvignon. South Africa was still in its ‘bigger is better’ phase, although new-wave winemakers were beginning to do other things.

Scroll down to see notes and scores for Tim Atkin MW’s top 10 wines from the Polkadraai Hills

See notes and scores for Tim Atkin MW’s top 10 wines from the Polkadraai Hills

Related articles

The sommelier suggests… Cabernet Sauvignon by Keize Mumba

South Africa’s Hemel-en-Aarde: A Chardonnay paradise

Blank Bottle: Producer profile plus 13 wines to seek out

Latest Wine News