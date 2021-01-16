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Bordeaux 2018 wines in bottle: Best-value wines under £20/$28

Jane Anson selects her top-value picks from the 550-plus wines she recently tasted in bottle from the Bordeaux 2018 vintage.
Jane Anson Jane Anson

In her Bordeaux 2018 in bottle report, Jane Anson discovered some outstanding wines from across the famous appellation’s left and right banks – spanning red, white and sweet styles – and she also found pockets of great value within the vintage.

Scroll down to see Jane Anson’s best-value Bordeaux 2018 tasting notes and scores

Many of the wines below fall into the 91-93 point range, but in her report Anson was keen to praise wines that acheived 94-points, which, she says, can offer tremendous value albeit often at a slightly higher price point.

Jane Anson’s best-value Bordeaux 2018 in bottle

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