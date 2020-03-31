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PREMIUM

Producer profile: Trinchero Family Estates

How an Italian immigrant family turned an accidental Napa Valley rosé into one of the world’s most powerful wine brands, plus a taste of the wines...
Stacy Slinkard

As the world’s second largest family-owned winery and fourth largest winery in the US, Trinchero Family Estates traces its humble roots back to 1948 when Italian immigrant Mario Trinchero moved his family from New York to Napa and spent his savings on an abandoned Prohibition-era winery named Sutter Home.

A taste of Trinchero Napa Valley

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