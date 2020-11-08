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PREMIUM

Producer profile: Chapel Down

Based in Kent, in the South-East of England, Chapel Down is one of the biggest vineyard owners in England, and it’s still expanding...
Sylvia Wu Sylvia Wu

The first vines of Chapel Down were planted in Tenterden Vineyard in Kent in 1977.

At the beginning of the new millennium, the ‘English Wine Group’ was formed from the merger between Lamberhurst, Tenterden and Carr Taylor vineyards, although the estate didn’t turn out to be very successful.

A taste of Chapel Down: Notes from the experts

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