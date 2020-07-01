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PREMIUM

Producer profile: Chateau Musar

Pedro Ballesteros Torres MW considers the concept of 'timelessness' in terms of the wines from this landmark Lebanese winery, tasting 16 wines – back to 1961 – over the course of a week to test their mettle
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

Timelessness is the status of iconic wines; they can stick in our minds and make us constantly want to revisit them. Time is often their ally, and they need a lot of it to achieve their full expression.  The few wines that achieve this status are indifferent to the vagaries of fashionable taste; they will last much longer than any trend.

Rich history

The visionary Gaston Hochar founded Chateau Musar in 1930, creating the first vintage in 1933. Still family-run today, it is only in the third generation – a short time span compared to other legendary estates. That Musar achieved excellence in just 90 years is testament to Hochar’s individual genius and his strong will to succeed.

Historical highlights and new releases from Chateau Musar

More facts about Musar

  • Vineyard: about 180ha
  • Production: about 600,000 bottles a year (200,000 of the estate red, 20,000 of the estate white and 80,000 of the Hochar Père & Fils)

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