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Producer profile: Familia Torres

Founded in 1870, today Familia Torres is Spanish wine royalty with a global reach that includes wineries in Chile and the US. Sarah Jane Evans MW looks at what the company has achieved, including its current projects to restore ancient grape varieties and combat climate change.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

In May this year the wine world was expecting to break the industrious silence of Pacs del Penedès with a noisy party, celebrating 150 years since the founding of Familia Torres. Yet when I think of Torres, the idea of noise is unusual. I’ve been driven by Miguel Torres Maczasseck (46) in an eerily silent electric car. I’ve encountered Miguel A Torres (79), on a practically noiseless push-bike. (This was at a conference in Italy; while I was still on my first cup of breakfast coffee, with typical energy he’d been taking a cycling tour of the city.) Stand in a vineyard in Penedès and you may be able to hear the grass grow, now that the Family is trialling electric tractors.

A taste of Torres: Evans’ pick of six

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