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Quinta do Vesúvio: Producer profile and eight wines to seek out

Celebrating its bicentenary in 2023, Quinta do Vesúvio has been owned by the Symington Family since 1989 and now produces top red wines as well as Ports. Richard Woodard explores the history of this unique Douro estate. 
Richard Woodard Richard Woodard

Even in the spectacular vineyard landscape of Portugal’s Douro Valley, Quinta do Vesúvio stands apart. Partly that’s because of its sheer scale: 326ha of land, 130ha of it under vine, spread over 32 valleys and seven hills. Partly it’s because of the diversity of altitude and aspect that its vineyards enjoy. But mostly it’s because of the quality and longevity of the Ports and table wines that it produces.

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Quinta do Vesúvio: Eight wines to try

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