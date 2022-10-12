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Ramey: A family focus on Californian Chardonnay

Stephen Brook tastes the latest releases from Ramey to find that its reputation as a touchstone for world-class Chardonnay remains firmly in place.
Stephen Brook Stephen Brook

David Ramey is known as a consummate producer of Californian Chardonnay, though he is no slouch when it comes to red wines either, as his spell at Dominus in the late 1990s confirmed.

Recently presented new releases from the 2019 vintage demonstrated once again his mastery of the variety.

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