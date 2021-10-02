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Royal Tokaji 2017 Aszú: tasting the new releases

Royal Tokaji is set to release the 2017 vintage of its six-wine Aszú range this autumn, including its classic Blue and Gold, in addition to four single-vineyard bottlings.
Sylvia Wu Sylvia Wu

The vintage

The 2017 vintage marked a ‘new era’ of Royal Tokaji, said MD Charlie Mount, because it was the first made fully under the supervision of winemaker Zoltán Kovács, who joined the producer as winery director after having worked with another Tokaji estate, Disznókő, for 11 years.

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It was an ‘outstanding, opulent’ vintage, according to the producer, bearing similarities to the extraordinary 2013, although thanks to ‘even temperatures and rainfall throughout the year’, the 2017 vintage showed ‘better final balance and higher acidities’.

Considerably more Aszú wines were made for the 2017 vintage compared to 2016, which suffered a reduction in yields due to frosts in spring.

Royal Tokaji 2017 Aszú: Our verdict

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