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Santa Cruz Mountains AVA: a profile in sustainability

Northern California's Santa Cruz Mountains AVA is defined by high-altitude vineyards and the dramatic convergence of coastal mountain and maritime influences. We pick out five producers focusing on sustainable practices and recommend 10 wines to try.
Stacy Slinkard Stacy Slinkard

Overlooking California‘s Silicon Valley to the east and the Pacific Ocean to the west, the Santa Cruz Mountains AVA is home to more than 75 wine producers and 200 growers – often with remarkably sustainable roots.

Pinot Noir, Chardonnay and Cabernet Sauvignon dominate regional plantings, accounting collectively for just over 75% of the vines. Yet there is considerable investment in Merlot, Zinfandel and many Rhône varieties too.

Scroll down for scores and tasting notes of 10 wines from the Santa Cruz Mountains

Santa Cruz Mountains: 10 sustainable wines to try

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