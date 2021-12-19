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Sarah Ahmed: My top 10 Portuguese fine wines of 2021
Sarah Ahmed
December 19, 2021
If there was ever a year to challenge perceptions that Portugal’s forte is best value wines, 2021 is it. From the ‘stars-aligned’ 2011
vintage, Casa Ferreirinha Barca Velha – the original icon – is a shoo-in. I say ‘original’ because it has plenty of company these days, including several outstanding maiden releases in 2021. Douro
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First among equals is
– a traditionally made Alentejo talha (amphora) field blend. Herdade do Rocim Jupiter Code 01 2015
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