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Sarah Ahmed: My top 10 Portuguese fine wines of 2021

From Alentejo to the Douro Valley, via the Azores and Bairrada, DWWA Regional Chair for Portugal, Sarah Ahmed, picks her favourite bottles of the year.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

If there was ever a year to challenge perceptions that Portugal’s forte is best value wines, 2021 is it. From the ‘stars-aligned’ 2011 Douro vintage, Casa Ferreirinha Barca Velha – the original icon – is a shoo-in. I say ‘original’ because it has plenty of company these days, including several outstanding maiden releases in 2021.

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First among equals is Herdade do Rocim Jupiter Code 01 2015 – a traditionally made Alentejo talha (amphora) field blend.

Sarah Ahmed’s top 10 Portuguese fine wines of 2021

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