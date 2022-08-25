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South American ageworthy wines: 12 recommendations for your cellar

Contrary to popular opinion, there are plenty of South American wines that blossom with time in the cellar, and Amanda Barnes has sought out some gems which may have passed you by.
Amanda Barnes Amanda Barnes

There is an abundance of well-known South American wines that are capable of long ageing.

These include icons such as Almaviva and Nicolás Catena. However, I want to shine a light on some less well-known bottles I’ve found that you may not have heard of, but are certainly wines for the long haul that can still evolve beautifully over time.

I like to call it relic hunting.

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