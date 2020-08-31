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South American red blends: 30 great buys

As research and vineyard development continue apace, winemakers in Chile, Argentina and Uruguay are producing a diverse range of accomplished red blends. Marina Gayan MW offers a snapshot of their work and picks her top 30 wines from a tasting of more than 200.
Marina Gayan MW

Argentinian Malbec, Chilean Cabernet Sauvignon, Uruguayan Tannat – if you think that’s all there is to South American wine, read on. At first sight, most of the blends here are centred on these varieties, but closer inspection reveals a more complex and exciting picture.

Marina Gayan MW’s top 30 South American red blends

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