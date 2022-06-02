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St-Emilion: Worthy candidates for classification promotion

The wine world is waiting to discover which St-Emilion estates will be promoted (or not) in the classification’s potentially controversial September revision. Here are some worthy candidates.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

To describe the revisable St-Emilion classification as turbulent – and in recent months it has seen three out of the four highest-ranked, premier grand cru classé A estates withdraw – would be an understatement.

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Unlike the static 1855 classification of Médoc (excepting the 1973 promotion of Château Mouton Rothschild to first growth status), that of St-Emilion is updated every decade or so. The previous revision in 2012 – the sixth since the original in 1955 – counts 64 grand cru classé and 18 premier grand cru classé estates; although that will now be 15, since Châteaux Angélus, Ausone and Cheval Blanc withdrew, leaving only Château Pavie with the coveted ‘A’ grade.

How it works

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The wines are listed in pairs in descending vintage order

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