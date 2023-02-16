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Storm Wines: producer profile and latest releases

In just a decade, Storm Wines in South Africa’s Hemel-en-Aarde Valley has made waves with its single-site Chardonnays and Pinot Noirs. Chris Wilson met ‘the man with the plan’, owner-winemaker Hannes Storm, to find out more.
Chris Wilson Chris Wilson

There’s a phrase in Afrikaans which you hear a lot in the winelands of the Western Cape. When speaking to South African growers and winemakers about their processes and guiding principles, you’re never far from the remark ‘n boer maak ‘n plan: ‘a farmer makes a plan’.

This willingness to improvise to solve problems is a refreshing approach – and it’s one which Hannes Storm, owner and winemaker at Storm Wines, embraces every day. On both occasions we’ve met recently, he’s responded to various questions with a shrug and ’n boer maak ‘n plan.

Scroll down for tasting notes and scores of the five latest-release Chardonnays and Pinot Noirs from Storm Wines

Storm Wines: latest-release Chardonnays and Pinot Noirs

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