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Tasting Château Figeac: 17 vintages from 1947 to 2019

Château Figeac's winemaking team has been doing remarkable work, says Yohan Castaing, who charts the St-Emilion estate's history and tastes all vintages from 2005 to 2019 – plus 1964 and 1947.
Yohan Castaing Yohan Castaing

‘Few estates have given so much thought and attention to details to achieve the most precise viticulture possible.’

The upcoming official revision of the St-Emilion Classification – scheduled to be announced in September 2022 – just might be the occasion for Château Figeac to at long last achieve the highest ranking of ‘premier grand cru classé A’.

If so, this would be on a par with its glorious past and also provide ample justification for the major investments made at this emblematic property in recent years by its owners, the Manoncourt family.

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Tasting 17 vintages of Château Figeac from 1947 to 2019

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