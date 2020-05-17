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Tasting Vin de Constance

Andy Howard MW discovers what makes South Africa's famous sweet wine so special as he tastes the latest release plus three older vintages...
Andy Howard MW Andy Howard MW

At the Mentzendorff portfolio tasting on 3rd March, Hans Anstrom (Klein Constantia’s Managing Director  led a masterclass on the iconic Vin de Constance. Under new ownership since 2012, quality at this ultra-historical estate has been on a steep upward curve since then. 2016 is the latest release and is another stunning vintage for Vin de Constance. So, what makes this sweet wine so special?

A taste of Vin de Constance wines

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