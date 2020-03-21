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The new classification of DOQ Priorat

Pedro Ballesteros Torres MW compares the similarities between Priorat and Burgundy, from his masterclass at the Decanter Spain and Portugal Fine Wine Encounter...
Pedro Ballesteros Torres Pedro Ballesteros Torres

For 800 years, Priorat was equivalent, in many aspects, to Burgundy. The land was managed by monks (‘priorat’ means ‘priory’) ensuring high quality wine. Then, the church properties were confiscated in the 18th century, the winemaking expertise was lost, and the region fell into oblivion for more than a century. Priorat became a poor area, with huge problems of depopulation.

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