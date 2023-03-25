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Tom Bove: The man who sold Miraval to Brad Pitt

Elizabeth Gabay MW profiles one of the key figures in the development of many southern French estates over the past 30 years.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

While Tom Bove may have acquired international fame as the man who sold his home and vineyard, Château Miraval, to Brad Pitt and Angelina Jolie, locally he is better known as the American who has bought, restored and sold over a dozen vineyards in the past 30 years.

His amazing energy leaves a telltale trail of quality as each vineyard achieves recognition for producing organic wines of distinction.

Scroll down for tasting notes and scores for a selection of wines from Tom Bove’s key estates

A selection of wines from Tom Bove’s key estates:

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