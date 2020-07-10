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Top 20 Atlantic whites from Portugal

From tiny Colares and Palmela up along the Iberian west coast into world-renowned Vinho Verde, and out to the islands of Madeira and the windswept Azores, Sarah Ahmed takes a tour of Portugal’s Atlantic-influenced wine regions, selecting fresh, characterful whites to try
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

As Portugal’s white wines have risen to prominence, so have her Atlantic-facing regions. The best wines deliver remarkable intensity and character, with the (acid) backbone for ageing; sometimes a salty sea tang. Unobtrusive oak use – if any – with lees ageing for mouthfeel, lets the ocean hold sway.

20 top Portuguese Atlantic white wines to try

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