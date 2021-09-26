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PREMIUM

Top 20 Puglian Primitivo

As hearty-red season approaches, it’s the perfect time to start exploring the untamed side of Italy’s hot south – and the peppery appeal of its firm-favourite Primitivo variety.
Alessandra Piubello

A region of remarkable contrasts, Puglia stretches between two seas, the Adriatic and the Ionian, giving it almost 800km of coastline. Forming the heel of Italy’s boot, in the deep south, it has a typically Mediterranean climate, and a long winemaking tradition thought to date back to the Phoenicians.

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Its red earth is rocky in places, and its windswept, sun-drenched landscapes are a patchwork of vineyards and drystone walls. Groundwater flows through karst aquifers in its stratified landform.

Power and poise: Piubello’s 20 top Primitivo reds to try

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