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Top scoring 2018 Bordeaux dry whites: Re-tasted in the bottle
Jane Anson
See individual appellation overviews for:
In addition to the hundreds of recently-bottled Bordeaux wines Jane Anson usually tastes for her in bottle report, this one included the full line up of dry whites from both Médoc classifications.
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See Jane Anson’s top-scoring 2018 white wines
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