{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODBiZTU3OWZkZWU2ZTcwYzdiNGJiMWYxNDY5M2VjYTJkNDc3MzVmY2QwMTUwZDk5YmQwMzY4YzgwZmZlODJiNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top scoring 2018 Bordeaux dry whites: Re-tasted in the bottle

Jane Anson tasted more than 40 recently-bottled dry white wines from the Bordeaux 2018 vintage finding plenty to recommend and a few new labels worth looking out for.
Jane Anson Jane Anson

See the full Bordeaux 2018 report here

See individual appellation overviews for:

St-Estèphe, Pauillac, St-Julien, Margaux, Médoc, Haut-Médoc, Listrac, Moulis and Pessac-Léognan & Graves

In addition to the hundreds of recently-bottled Bordeaux wines Jane Anson usually tastes for her in bottle report, this one included the full line up of dry whites from both Médoc classifications.

See Jane Anson’s top-scoring 2018 white wines

You might also like: 

Full report on Bordeaux 2018 in the bottle

Top Bordeaux 2018 Left Bank wines in the bottle

Top Bordeaux 2018 Right Bank wines report

Latest Wine News