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Beyond Spain: Tempranillo around the world

Sarah Jane Evans MW goes in search of world-class Tempranillos from outside of Spain, looking to Australia, Argentina and the US...
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Ull de Llebre, Tinta del País, Cencibel, Tinto Fino – even in Spain Tempranillo comes under a rainbow of names. The diversity of that country’s soils and terroirs mean that it also comes in an equal rainbow of styles. Juicy cherries; lightweight, unoaked fresh wines; laden with tarry oak; elegantly mature with tertiary aromas. It’s a chameleon, one that adapts itself to blend with Garnacha, Cariñena and Graciano, as well as Cabernet Sauvignon and Merlot.

Sarah Jane Evans MW’s top Tempranillos from around the world

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