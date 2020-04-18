{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer M2UzMjE1Yjc3YjRlNDZlNTdmNDYxMjEwMDFiYTllNjYwYzYxZjk4ZDRkZGI2ZDQ0YzhhOTM1Y2Q5MTMyNTMwOQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Tuscany latest releases: Value picks from Chianti Classico and Brunello di Montalcino

Michaela Morris shares where to find the good value choices from her Chianti Classico and Brunello di Montalcino tastings...
Michaela Morris Michaela Morris

For her latest release Tuscany report Michaela Morris found ‘much to be positive about’ as she tasted hundreds of wines from across the Chianti Classico, Brunello di Montalcino and Vino Nobile di Montepulciano categories.

Latest Wine News