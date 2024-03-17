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PREMIUM

Understanding Castilla y León: Producers, wines and trends

This wide expanse of territory in Spain’s northwest incorporates at least three major DO regions and numerous others, giving huge scope for wine exploration, with many styles to choose from. Here we discover the producers, wines and latest trends to look out for.
Beth Willard

Having once spent a New Year’s Eve in Burgos (see map below), I can attest to the harsh climate of Castilla y León. I experienced cold that I can only describe as coming from the deepest depths of the Antarctic Ocean. Once I lost feeling in my feet, the rest of the body followed, and despite copious amounts of excellent red wine, I didn’t fully thaw out until the arrival of spring.

Scroll down to see Beth Willard’s selection of Castilla y León wines to try

With cold winters, very hot summers and driving winds that rush across the high Meseta Central (central plateau), this vast region in Spain’s northwest experiences an extreme climate that makes life tough for the necessarily hardy Castilians, but also provides some of the best conditions for viticulture in the whole country.

Castilla y León treasures: Willard’s dozen to try

Wines were tasted non-blind

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