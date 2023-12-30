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Sarah Jane Evans MW: My top 10 Spanish wines of 2023

Including fresh vibrant styles from native grapes, bottles from Rioja and Ribera del Duero and a 1975 amontillado Sherry, expert Sarah Jane Evans MW shares her favourite bottles of the year.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

2023 has been a great year for lovers of Spanish wine. The choice of wines is terrific. For me, in particular, it’s been a year of properly returning to normal, being able to get out and about and meet producers across the country and the islands, walk the vineyards, taste their wines.

Scroll down to see tasting notes and scores for Sarah-Jane Evans MW’s top 10 wines of 2023

I have travelled this year to the USA, Greece and Japan, and co-chaired the global diversity of the Decanter World Wine Awards. However, I’m limited here to choosing just 10 wines from Spain only. How difficult that is!

Sarah Jane Evans MW: my top wines of 2022

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