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PREMIUM

Uruguay’s great ascent

Revisiting the country after two decades, Tim Atkin MW reflects on the remarkable progress made by Uruguay’s winemakers and profiles the regions, grapes and styles to look out for...
Tim Atkin MW Tim Atkin MW

The parallels are seductive, yet ultimately misleading. There are certain similarities between Uruguay and Argentina, neighbouring countries that face each other across the broad Río de la Plata estuary – a love of football, tango, thick steaks and yerba mate infusions – but they are very different places.

Atkin’s pick: six top Uruguay wines to try

See also: Anson: How Uruguay could be the new Jura

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