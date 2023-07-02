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Welschriesling: Revealing its potential plus 10 wines to try

You say Welschriesling... I say Graševina... It may be unfamiliar to many outside its heartlands of Central & Eastern Europe, but this versatile white variety is quietly gaining traction, and has a firm foothold as far east as China.
Darrel Joseph Darrel Joseph

If ever there were a viticultural equivalent of a caterpillar turning into a butterfly, it must be Welschriesling. This white variety, widely grown throughout the many countries of its regional domain, Central and Eastern Europe – and now even in volume in China – was for decades billed generally as a grape that made neutral, easy-drinking wine; rather simple and sour, even outright plonky; so much so that it was frequently spritzed with soda water for hot summer day gulping.

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At best, it was vinified mainly as a sparkling wine – or a component of; otherwise as a dry, still wine for immediate consumption, rarely lasting more than a year in bottle.

Now, though, Welschriesling is rapidly becoming a wine producer’s darling.

Joseph’s pick of 10 to discover: Top Welschrieslings of Central Europe

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