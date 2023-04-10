{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MTlmZWQ5OWZhNGZjZGI2ZTMwZmQxMTcyZDg5NjI5NWEwNmVlYTZlYzU1MWI4OGYyZmI4NjkzN2UzYTIyM2NhZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

What to do in Bordeaux for wine lovers: The essential list

Bordeaux wine tourism has changed dramatically over recent years. As properties prepare for the new season, here are some of the unmissable experiences on offer.
William Kelley William Kelley

From child-friendly activities through to cellar tours and Michelin-starred restaurants, the below selection highlights the best of what you can do in Bordeaux in 2023 and has something for every wine lover.

Related articles

Bilbao for food and wine lovers 

Santiago de Chile for wine lovers

Chicago: a travel guide

Latest Wine News