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Wine investment: Reality check for fine wine in 2023

Fine wine prices have fallen back in 2023 following a period of strong gains, suggests market data, even if some auction houses have reported solid buyer demand.
Chris Mercer Chris Mercer

It’s been a relatively subdued year for the fine wine secondary market. Key indices at Liv-ex, a global marketplace for the trade, were down in the first 10 months of 2023. The Liv-ex Fine Wine 1000 index dropped 11.7% in 10 months to 31 October, amid declines across most regional sub-indices, including: Rhône 100 (-18%), Champagne 50 (-15%), Burgundy 150 (-14%), Bordeaux 500 (-9%) and Italy 100 (-6%).

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