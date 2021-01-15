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Top wine trends for 2021: countries, varieties and styles worth exploring

What will be the wine trends for 2021? From what seemed an endlessly cloudy 2020, Dirceu Vianna Jr MW discovers some silver linings that will take us through this year and beyond, covering exciting wine styles, grape varieties and regions to explore and delight in.
Dirceu Vianna Junior MW Dirceu Vianna Junior MW

Most people are glad to leave memories of 2020 behind; to wave goodbye to one of the most challenging years in our lifetime. But amid seemingly endless clouds, there were silver linings.

The Covid-19 global pandemic presented us with an amazing opportunity to learn, adapt and demonstrate resilience both as individuals and professionals.

Scroll down for Dirceu Vianna Jr MW’s tasting notes on wine trends for 2021

Wine trends for 2021: the bottles to buy

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