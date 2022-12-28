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Wines of the Year 2022: the top reds

Classic wines, dominated by another strong performance from Italy, were the stars among the 63 red wines nominated in Decanter’s Wines of the Year 2022. Tina Gellie spoke with the three judges after the tasting to hear their thoughts.
Tina Gellie Tina Gellie

As with the whites, Italy’s reds shone at our 2022 Decanter Wines of the Year. With 16 of the 63 nominations, including five of the top eight reds, it also claimed the top gong.

But it was a battle of the classic regions, with our three expert judges discussing at length which of these 98-point scorers to promote to Red Wine of the Year.

Scroll down for the top reds from Decanter’s Wines of the Year 2022 tasting

Wines of the Year 2022: the top reds

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