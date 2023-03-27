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Domaine de la Romanée-Conti 2011 retrospective

The 2011 vintage was tricky in Burgundy but Domaine de la Romanée-Conti produced wines of great beauty finds Charles Curtis MW who recently tasted through the range.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

A recent celebration of the lunar new year 2023 (the year of the rabbit) brought to mind a thought-provoking tasting of the red wines produced at the Domaine de la Romanée -Conti during the last year of the rabbit, 2011.

Red is an auspicious colour, symbolising happiness, good fortune, and vitality. Although red winemakers were probably not feeling too fortunate at the end of the tumultuous 2011 harvest, some ultimately produced wines of great beauty.

Scroll down to see tasting notes and scores for the Domaine de la Romanée-Conti 2011 wines

The 2011 vintage initially met with a lukewarm reception from critics and buyers. Following the exceptional harvests of 2009 and 2010, the wines from 2011 struggled for recognition.

Charles Curtis MW rates the Domaine de la Romanée-Conti 2011 wines

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