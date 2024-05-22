{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTk1YWE2ODVhMzQwY2MwMWYwOWE5NTM5MjEwNTM5Y2E1ODk5MDNlZjkyYTgwYmZjYWQxOWMyYzg0MDZkNjM4Yg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2023 market analysis: Léoville Poyferré down 33%

One UK merchant has praised Château Léoville Poyferré for its quality-to-price ratio, with Clos Fourtet among the other Bordeaux 2023 wines to emerge mid-week.
Chris Mercer Chris Mercer

St-Julien’s Château Léoville Poyferré joined St-Emilion’s Clos Fourtet and Canon-La-Gaffelière among the latest Bordeaux 2023 en primeur releases on Wednesday (22 May). 

These three releases at a glance

Fresh data from analyst and consultancy group Wine Lister suggested Bordeaux 2023 ex-négociant release prices were down 19% on average, compared to the 2022-vintage releases last year, and 7% lower than the 2021-vintage campaign.  

Several big names are yet to release, however. Decanter understands that Margaux-based Château Brane-Cantenac 2023 (96pts, Decanter) was also due for release later today.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

Related articles

Bordeaux 2023: Our en primeur verdict and top-scoring wines

Bordeaux 2023 market analysis: Bélair-Monange and Beychevelle released

Bordeaux 2023 market analysis: Subdued reaction to Cos d’Estournel’s 38% cut

Latest Wine News