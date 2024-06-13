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Bordeaux 2023 market analysis: Figeac drops 40% in price

High-scoring Château Figeac has offered one of the biggest year-on-year discounts in this year's Bordeaux en primeur campaign, and is one of a quartet of 98-point wines released in the past 24 hours.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Figeac 2023 has been released more than 40% below the debut offer for the 2022 vintage debut last year, making it one of the biggest discounts in a Bordeaux 2023 en primeur campaign that has taken place amid challenging market conditions.

Other highly prized wines released in the past 24 hours include Château Montrose, Château La Conseillante and Château Beauséjour, giving consumers plenty to ponder in the final days of the campaign.

Latest releases at a glance:

While Figeac’s discount is sizeable, the 2022 vintage was relatively expensive on release. A potential 100-point wine, it was the first release after Figeac’s promotion to Premier Grand Cru Classé A in the revised St-Émilion Classification.

Although it remains too soon to draw conclusions about sales, some early analysis has suggested a muted overall response to the campaign, despite several success stories among top-rated wines.

Decanter Premium members can read more analysis below.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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