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Bordeaux 2023 market analysis: Troplong, Haut-Bailly and VCC released

Château Troplong Mondot, considered a rising star of St-Émilion, has joined the en primeur campaign alongside Pomerol's Vieux Château Certan and Pessac-Léognan's Haut-Bailly.
Chris Mercer Chris Mercer

Troplong Mondot, Haut-Bailly and Vieux Château Certan were the latest major names to release 2023-vintage wines en primeur, on Tuesday morning (11 June).

New releases at a glance:

As the campaign nears its end, early market reports and merchant feedback have continued to suggest a mixed response from consumers to Bordeaux 2023 wines in general.

Most wines have been cheaper than the 2022-vintage releases last year, but a key consideration is also the price of other well-regarded recent vintages that remain available on the market.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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