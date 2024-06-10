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Bordeaux 2023 market analysis: Smith Haut Lafitte released

Château Smith Haut Lafitte 2023 has been released as this year's Bordeaux en primeur campaign enters its final stretch, and the wine will be bottled with a special-edition label to mark a royal visit during last year's harvest.
Chris Mercer Chris Mercer

This morning’s (10 June) release of Château Smith Haut Lafitte 2023 (97-points, Decanter) maintained the trend for price cuts versus the 2022-vintage en primeur campaign last year. 

Yet the wine is more expensive than some of the Pessac-Léognan estate’s back-vintages, according to Liv-ex, a global marketplace for the trade.

It reported that the wine was released at €91.2 per bottle ex-négociant, down 20% versus the 2022 release, and with a UK offer price £1,188 per 12x75cl in bond (IB). However, initial prices varied; Farr Vintners and Bordeaux Index were offering the wine at £1,080 (12x75cl IB).

St-Émilion’s Château Larcis Ducasse 2023 (95pts) was also released, with a recommended UK price of £50 per bottle (IB), according to consultancy group Wine Lister.

Both releases follow a busy week for the en primeur campaign, which saw offers for first growth Château Margaux, among many others. See our scores and prices table for other Bordeaux 2023 en primeur releases.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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