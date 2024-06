Bordeaux 2023 market analysis: Smith Haut Lafitte released

This morning’s (10 June) release of Château Smith Haut Lafitte 2023 (97-points, Decanter) maintained the trend for price cuts versus the 2022-vintage en primeur campaign last year.

Yet the wine is more expensive than some of the Pessac-Léognan estate’s back-vintages, according to Liv-ex, a global marketplace for the trade.

It reported that the wine was released at €91.2 per bottle ex-négociant, down 20% versus the 2022 release, and with a UK offer price £1,188 per 12x75cl in bond (IB). However, initial prices varied; Farr Vintners and Bordeaux Index were offering the wine at £1,080 (12x75cl IB).



St-Émilion’s Château Larcis Ducasse 2023 (95pts) was also released, with a recommended UK price of £50 per bottle (IB), according to consultancy group Wine Lister.

Both releases follow a busy week for the en primeur campaign, which saw offers for first growth Château Margaux, among many others. See our scores and prices table for other Bordeaux 2023 en primeur releases.

{"content":"PC9wPgo8aDI+U21pdGggSGF1dCBMYWZpdHRlIDIwMjM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1zbWl0aC1oYXV0LWxhZml0dGUtcGVzc2FjLWxlb2duYW4tY3J1LWNsYXNzZS1kZS04MjExOCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+U21pdGggSGF1dCBMYWZpdHRlIDIwMjM8L2E+PC9zdHJvbmc+IHdhcyByYXRlZCA5Ny1wb2ludHMgYnkgPGk+RGVjYW50ZXLigJlzPC9pPiBCb3JkZWF1eCBjb3JyZXNwb25kZW50LCBHZW9yZ2llIEhpbmRsZS48c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+4oCYVGhpcyBoYXMgbG92ZWx5IHBvdGVudGlhbCB3aXRoIGNoZXd5IHN0cmF3YmVycnkgYW5kIGNyYW5iZXJyeSBmbGF2b3VycyzigJkgSGluZGxlIHNhaWQgb2YgdGhlIG5ldyByZWxlYXNlLiDigJhZb3UgZG9u4oCZdCBoYXZlIHRoZSBmZWVsaW5nIG9mIG92ZXJ0IHdhcm10aOKApnRoaXMgb2ZmZXJzIGZyZXNobmVzcyBhbmQgdGVuc2lvbiwgYXMgd2VsbCBhcyByaXBlbmVzcy7igJkgU2hlIGFsc28gbm90ZWQsIOKAmUl04oCZcyBhIGJlYXV0eSBidXQgd2lsbCBuZWVkIHRpbWUgdG8gZXhwYW5kIGFuZCBzb2Z0ZW4gc29tZSBtb3JlLuKAmTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+V2hpbGUgYSA5Ny1wb2ludCBzY29yZSBtYXRjaGVzIEhpbmRsZeKAmXMgcmF0aW5ncyBmb3IgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LXNtaXRoLWhhdXQtbGFmaXR0ZS1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi1jcnUtY2xhc3NlLWRlLTY5NTg2IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5TbWl0aCBIYXV0IExhZml0dGUgMjAyMjwvYT48L3N0cm9uZz4gKGVuIHByaW1ldXIpLCBhbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LXNtaXRoLWhhdXQtbGFmaXR0ZS1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi1jcnUtY2xhc3NlLWRlLTM5NzM2IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj50aGUgMjAxOSB2aW50YWdlPC9hPjwvc3Ryb25nPiAoaW4tYm90dGxlKSwgYW5hbHlzdHMgaGlnaGxpZ2h0ZWQgdGhlIGVsZXZhdGVkIHByaWNlIG9mIHRoZSBsYXRlc3QgcmVsZWFzZS48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+TGl2LWV4IGRhdGEgc2hvd2VkIHRoYXQgdGhlIDIwMjMgaXMgbW9yZSBleHBlbnNpdmUgdGhhbiBjdXJyZW50IG1hcmtldCBwcmljZXMgZm9yIGFsbCBvdGhlciBTbWl0aCBIYXV0IExhZml0dGUgdmludGFnZXMgZnJvbSB0aGUgcGFzdCBkZWNhZGUsIGFwYXJ0IGZyb20gdGhlIDIwMjIgd2luZSByZWxlYXNlZCBsYXN0IHllYXIgd2hpY2ggcmVtYWlucyB0aGUgbW9zdCBleHBlbnNpdmUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5JdCBhbHNvIG1lbnRpb25lZCB0aGUgc3BlY2lhbC1lZGl0aW9uIGxhYmVsIHRoYXQgd2lsbCBhZG9ybiBib3R0bGVzIG9mIFNtaXRoIEhhdXQgTGFmaXR0ZSAyMDIzLCBjZWxlYnJhdGluZyA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLW5ld3MvY2hhdGVhdS1zbWl0aC1oYXV0LWxhZml0dGUtcHJlcGFyZXMtdG8taG9zdC1raW5nLWNoYXJsZXMtaWlpLTUxMTgyMi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPnRoZSB2aXNpdCBvZiBLaW5nIENoYXJsZXMgSUlJPC9hPjwvc3Ryb25nPiBpbiBTZXB0ZW1iZXIgb2YgdGhhdCB5ZWFyLjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InAzIj48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPldpbmUgTGlzdGVyIHNhaWQ6IOKAmDwvc3Bhbj48c3BhbiBjbGFzcz0iczIiPlRoZcKgc3BlY2lhbC1lZGl0aW9uIGxhYmVswqBtYXkgc3B1ciBpbnRlcmVzdCBhbW9uZyBCcml0aXNoIGJ1eWVycyBhbmQgUm95YWwgZmFuYXRpY3Mgd29ybGR3aWRlLuKAmTwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDMiPkNvbW1lbnRpbmcgb24gdGhlIHZpc2l0IGxhc3QgeWVhciwgZXN0YXRlIGNvLW93bmVyIEZsb3JlbmNlIENhdGhpYXJkIGRlc2NyaWJlZCB0aGUgS2luZyBhcyBhbiBpbnNwaXJhdGlvbi4gJiM4MjE2O0hlIHdhcyByZWFsbHkgYWhlYWQgb2YgaGlzIHRpbWUgd2l0aCBvcmdhbmljIGZhcm1pbmcgYW5kIGJpb2RpdmVyc2l0eSwmIzgyMTc7IHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPGgyPlNtaXRoIEhhdXQgTGFmaXR0ZSBCbGFuYyAyMDIzPC9oMj4KPHAgY2xhc3M9InA2Ij5TbWl0aCBIYXV0IExhZml0dGUmIzgyMTc7cyBuYW1lc2FrZSBkcnkgd2hpdGUgd2luZSB3YXMgYWxzbyBhbW9uZyBzZXZlcmFsIHJlbGVhc2VzIGZyb20gdGhlIGVzdGF0ZSB0aGlzIHdlZWsuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDYiPldpbmUgTGlzdGVyIHNhaWQgdGhlIHdpbmUgY2FycmllZCBhIHJlY29tbWVuZGVkIFVLIHByaWNlIG9mIMKjMTE3IHBlciBib3R0bGUgSUIg4oCTIGVxdWl2YWxlbnQgdG8gwqMxLDQwNCBwZXIgMTJ4NzVjbCDigJMgd2hpY2ggbWVhbnQgaXQgb2ZmZXJlZCBhIHNsaWdodCBkaXNjb3VudCBvbiB0aGUgMjAyMiB3aW5lIGFuZCB3YXMgbW9yZSBleHBlbnNpdmUgdGhhbiBvdGhlciBhdmFpbGFibGUgYmFjay12aW50YWdlcy48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwNiI+SGluZGxlIGdhdmUgOTYtcG9pbnRzIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtc21pdGgtaGF1dC1sYWZpdHRlLWJsYW5jLXBlc3NhYy1sZW9nbmFuLTIwMjMtODI4ODAiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxzdHJvbmc+U21pdGggSGF1dCBMYWZpdHRlIEJsYW5jIDIwMjM8L3N0cm9uZz48L2E+LCB3aGljaCB0aGlzIHllYXIgaXMgYSBibGVuZCBvZiA5MCUgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIHBsdXMgNSUgZWFjaCBvZiBTYXV2aWdub24gR3JpcyBhbmQgU8OpbWlsbG9uLjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA2Ij5IaW50cyBvZiB0cm9waWNhbCBmcnVpdHMsIHN1Y2ggYXMgcGluZWFwcGxlIGFuZCBtYW5nbywgY29tYmluZSB3aXRoIOKAmGxvdmVseSBiaXR0ZXJuZXNzIHRoYXQgYWRkcyB0ZW5zaW9uIHRvIGJhbGFuY2UgaXQgb3V0LOKAmSBzaGUgc2FpZC4g4oCYTW9yZSB2aWJyYW5jeSBhbmQgZW5lcmd5IHRoYW4gaW4gcHJldmlvdXMgeWVhcnMuIFN1Y2N1bGVudCBhbmQgc3VtcHR1b3VzIHdpdGggc2FsaW5pdHku4oCZPC9wPgo8cD5IaW5kbGUgYXdhcmRlZCA5Ni1wb2ludHMgdG8gdGhlIGVzdGF0ZSYjODIxNztzIGZsYWdzaGlwIHdoaXRlIHdpbmUgaW4gPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LXNtaXRoLWhhdXQtbGFmaXR0ZS1ibGFuYy1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0yMDIyLTcwMjE1IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj50aGUgMjAyMjwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1zbWl0aC1oYXV0LWxhZml0dGUtYmxhbmMtcGVzc2FjLWxlb2duYW4tMjAyMS01ODQwMyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+MjAyMSB2aW50YWdlczwvYT48L3N0cm9uZz4gYXMgd2VsbC48L3A+CjxoMiBjbGFzcz0icDYiPkxhcmNpcyBEdWNhc3NlIDIwMjM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDYiPkhpbmRsZSBnYXZlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGFyY2lzLWR1Y2Fzc2Utc3QtZW1pbGlvbi0xZXItZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS04MjYzOCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5MYXJjaXMgRHVjYXNzZSAyMDIzIDk1LXBvaW50czwvc3Ryb25nPjwvYT4gYWZ0ZXIgdGFzdGluZyBpdCB0aGlzIHNwcmluZy4gU2hlIGRlc2NyaWJlZCBpdCBhcyDigJhxdWl0ZSBhIHNlcmlvdXMgdGFrZeKAmSBvbiB0aGUgdmludGFnZSwgYnV0IGFsc28gZm91bmQgcGxlbnR5IG9mIHByb21pc2UuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDYiPuKAmFRoaXMgaXMgcGFja2luZyBhIGxvdCBvZiBwb3dlciwgYnV0IGtlZXBzIGEgY29vbCBlZGdlIHdpdGggYSB2ZWluIG9mIGdyYXBoaXRlIGFuZCBsaXF1b3JpY2UgbWluZXJhbGl0eSzigJkgc2hlIHdyb3RlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InA2Ij7igJhJIGxvdmUgdGhlIGhpbnRzIG9mIHN3ZWV0IGFuZCBjb29sIGJsdWViZXJyaWVzIHRoYXQganVzdCBsaWZ0IHRoZSBleHByZXNzaW9uLCBkb3R0ZWQgd2l0aCBjb29sIGJ1dCBzcGljZWQgdG9iYWNjbyBhbmQgY2xvdmUu4oCZPC9wPgo8cD5XaW5lIExpc3RlciBzYWlkIGEgVUsgcHJpY2Ugb2YgwqM1MCBwZXIgYm90dGxlIElCIOKAkyBlcXVpdmFsZW50IHRvIMKjNjAwIHBlciAxMng3NWNsIOKAkyBtYWtlcyB0aGUgMjAyMyB2aW50YWdlIGFyb3VuZCAzMSUgY2hlYXBlciB0aGFuIHRoZSAyMDIyLXZpbnRhZ2UgcmVsZWFzZSBsYXN0IHllYXIuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDYiPkhvd2V2ZXIsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGFyY2lzLWR1Y2Fzc2Utc3QtZW1pbGlvbi0xZXItZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS02OTYwMyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5MYXJjaXMgRHVjYXNzZSAyMDIyPC9zdHJvbmc+PC9hPiByZWNlaXZlZCBhIDk3LXBvaW50IHNjb3JlIGF0IHRoZSBzYW1lIHBvaW50IGluIGl0cyBldm9sdXRpb24sIHdoaWxlIEhpbmRsZSByYXRlZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGFyY2lzLWR1Y2Fzc2Utc3QtZW1pbGlvbi0xZXItZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS1iLTQ4MjgzLiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+dGhlIDIwMjAgdmludGFnZSBhdCA5OC1wb2ludHM8L2E+PC9zdHJvbmc+IGFmdGVyIHRhc3RpbmcgaXQgaW4tYm90dGxlLiBUaGUgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxhcmNpcy1kdWNhc3NlLXN0LWVtaWxpb24tMWVyLWdyYW5kLWNydS1jbGFzc2UtNTY3NDgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjIwMTkgdmludGFnZTwvYT48L3N0cm9uZz4gd2FzIGxhc3Qgc2NvcmVkIGF0IDk0LXBvaW50cy4gPHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9wPgo8cD4K"}

