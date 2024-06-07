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Bordeaux 2023 market analysis: High-scoring Beau-Séjour Bécot debuts

Two estates at the top of their quality game in the 2023 vintage, Château Beau-Séjour Bécot and Château Lascombes, have released wines at the tail-end of a busy week for the Bordeaux en primeur campaign.
Chris Mercer Chris Mercer

St-Émilion’s Château Beau-Séjour Bécot and Margaux-based Château Lascombes released their 2023 wines this morning (7 June) after achieving high scores relative to previous vintages.

Pomerol-based Clinet 2023 was also released this morning, and all three estates continued this year’s theme of dropping prices versus last year’s campaign for the 2022 vintage (see more analysis below).

Three releases today:

Friday’s releases follow the launch of first growth Château Margaux yesterday (6 June). Before that, the market saw the release of châteaux Canon, Rauzan-Ségla and Les Carmes Haut-Brion yesterday, Pavie, Pichon Baron and L’Eglise Clinet on Tuesday, and Pichon Comtesse and Palmer at the beginning of the week.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, ratings and tasting notes for all the top-scoring wines

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