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Bordeaux 2023 market analysis: Pichon Baron, Pavie, L’Eglise Clinet out

A flurry of high-profile Bordeaux 2023 en primeur releases this morning has included strongly-rated wines from Pichon Baron, Pavie, L’Eglise-Clinet and Giscours.
Chris Mercer Chris Mercer

Pauillac-based Château Pichon Baron and top-tier St-Émilion estate Château Pavie were among the latest big names to join the Bordeaux 2023 en primeur campaign this morning (4 June), alongside Château Giscours and Château L’Eglise-Clinet.

Year-on-year price reductions have continued, with prices on down in the region of 18-25% on an ex-Bordeaux négociant basis.

Four new releases at a glance:

Other highlights this week so far include Pichon Comtesse 2023 (98pts, Decanter), which generated strong praise from several merchants yesterday.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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