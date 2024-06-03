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Bordeaux 2023 market analysis: ‘Brilliant’ Pichon Comtesse down 35%

Highly-rated wines from Left Bank heavyweights Château Pichon Comtesse and Château Palmer have reignited the second half of this year’s Bordeaux en primeur campaign in what is expected to be a big week of releases.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2023 has released at a discount of more than 30% versus on its 2022-vintage en primeur offering from last year. 

Rated highly by Decanter and others, this could be one to watch in what is expected to be a busy few days of releases in the Bordeaux en primeur campaign – following a pause last week due to Vinexpo Asia. 

In the nearby Margaux appellation, top-rated Château Palmer 2023 also emerged on Monday afternoon (3 June), although the wine appeared to be more expensive than several back-vintages.

Four new releases: 

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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