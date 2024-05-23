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Bordeaux 2023 market analysis: Brane-Cantenac drops 25% 

New en primeur releases have included Margaux second growth Brane-Cantenac, down more than 25% in price year-on-year, as well as Grand-Puy-Lacoste, La Gaffelière and Larrivet Haut-Brion, amid early reports of a mixed reception for the campaign overall.
Chris Mercer Chris Mercer

Brane-Cantenac 2023 joined the roster of Bordeaux 2023 en primeur releases on Wednesday afternoon (22 May), with other châteaux emerging onto the campaign stage on Thursday morning (23 May).

Four latest releases:

  • Brane-Cantenac 2023: 96pts (Decanter) | €54.50 per bottle ex-négociant, down 25.8% versus 2022 | UK price £534 per 12x75cl in bond (IB)
  • La Gaffelière 95pts | €44.50 per bottle, down 20.5% | UK price £540 (12x75cl IB)
  • Grand-Puy-Lacoste 2023 | 95pts | €45.60 per bottle, down 22.4% | UK price £546 (12x75cl IB).
  • Lagrange 2023 95pts | €31.20 per bottle, down 21.1% | UK price £372 (12x75cl IB).
    Price data source: Liv-ex

Prices have continued to drop year-on-year, albeit the 2022 vintage was relatively expensive on release at some estates.

The latest releases emerge as Decanter publishes more than 550 tasting notes and ratings for a wide range of Bordeaux 2023 wines at all price-points.

All were tasted by Georgie Hindle and Panos Kakaviatos as part of this year’s comprehensive en primeur coverage, which has already seen the early publication of top-scoring Bordeaux 2023 wines.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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