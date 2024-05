Bordeaux 2023 market analysis: Brane-Cantenac drops 25% 

Brane-Cantenac 2023 joined the roster of Bordeaux 2023 en primeur releases on Wednesday afternoon (22 May), with other châteaux emerging onto the campaign stage on Thursday morning (23 May).

Four latest releases:

Brane-Cantenac 2023 : 96pts (Decanter) | €54.50 per bottle (Decanter) | €54.50 per bottle ex-négociant, down 25.8% versus 2022 | UK price £534 per 12x75cl in bond (IB)

La Gaffelière | 95pts | €44.50 per bottle, down 20.5% | UK price £540 (12x75cl IB)

Grand-Puy-Lacoste 2023 | 95pts | €45.60 per bottle, down 22.4% | UK price £546 (12x75cl IB).

| | €45.60 per bottle, down 22.4% | UK price £546 (12x75cl IB). Lagrange 2023 | 95pts | €31.20 per bottle, down 21.1% | UK price £372 (12x75cl IB).

Price data source: Liv-ex

Prices have continued to drop year-on-year, albeit the 2022 vintage was relatively expensive on release at some estates.

The latest releases emerge as Decanter publishes more than 550 tasting notes and ratings for a wide range of Bordeaux 2023 wines at all price-points.

All were tasted by Georgie Hindle and Panos Kakaviatos as part of this year’s comprehensive en primeur coverage, which has already seen the early publication of top-scoring Bordeaux 2023 wines.

{"content":"PC9wPgo8aDM+QnJhbmUtQ2FudGVuYWMgMjAyMzwvaDM+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+PGVtPkRlY2FudGVy4oCZczwvZW0+IEJvcmRlYXV4IGNvcnJlc3BvbmRlbnQsIEdlb3JnaWUgSGluZGxlLCByYXRlZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtYnJhbmUtY2FudGVuYWMtbWFyZ2F1eC0yZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyMy04MjYwNiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+QnJhbmUtQ2FudGVuYWMgMjAyMzwvYT48L3N0cm9uZz4gYXQgOTYgcG9pbnRzLCBlcXVhbCB0byB0aGUgaW4tYm90dGxlIHNjb3JlIGZvciA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtYnJhbmUtY2FudGVuYWMtbWFyZ2F1eC0yZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAxOS0zOTUzNyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+dGhlIGVzdGF0ZeKAmXMgMjAxOSB2aW50YWdlPC9hPjwvc3Ryb25nPi48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzNiI+4oCYPC9zcGFuPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMiI+SXTigJlzIGEgbGl0dGxlIGxlc3MgcGx1c2ggdGhhbiBCcmFuZSBpcyBub3JtYWxseSYjODIzMDtidXQgdGhlcmXigJlzIGdyZWF0IHBvdGVudGlhbCBoZXJlLOKAmSBzYWlkIEhpbmRsZSBvZiB0aGUgMjAyMyBlbiBwcmltZXVyIHdpbmUsIGFsc28gcHJhaXNpbmcgaXRzIOKAmGdvcmdlb3VzIGZsb3JhbGl0eSBvbiB0aGUgbm9zZeKAmS48c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMiI+SGluZGxlIHJhdGVkIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1icmFuZS1jYW50ZW5hYy1tYXJnYXV4LTJlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDIyLTY5NTU5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5CcmFuZS1DYW50ZW5hYyAyMDIyPC9hPjwvc3Ryb25nPiBhdCA5OCBwb2ludHMgbGFzdCB5ZWFyLCBhbHRob3VnaCB0aGUgMjAyMyBlbiBwcmltZXVyIHdpbmUgY29tZXMgYXQgYSBzaWduaWZpY2FudCBkaXNjb3VudCB0byB0aGUgZGVidXQgcHJpY2Ugb2YgaXRzIGltbWVkaWF0ZSBwcmVkZWNlc3Nvci4gVGhpcyBjb21wYXJlcyB0byA5NyBwb2ludHMgZm9yIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1icmFuZS1jYW50ZW5hYy1tYXJnYXV4LTJlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDIwLTQ4MzMwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5CcmFuZS1DYW50ZW5hYyAyMDIwIGluLWJvdHRsZTwvYT48L3N0cm9uZz4sIHRhc3RlZCBpbiBKYW51YXJ5IDIwMjMuPHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9zcGFuPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMiI+PHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9zcGFuPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwIGNsYXNzPSJwNCI+PHNwYW4gY2xhc3M9InMyIj5BdCDCozUzNCAoMTJ4NzVjbCBJQiksIFVLIG1lcmNoYW50IEZhcnIgVmludG5lcnMgcHJhaXNlZCB0aGUgd2luZSBhcyBkZW1vbnN0cmF0aW5nIGFub3RoZXIgc2Vjb25kIGdyb3d0aCDigJhvbiB0b3AgZm9ybeKAmSDigJMgZm9sbG93aW5nIHRoZSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9sZWFybi92aW50YWdlLWd1aWRlcy9lbi1wcmltZXVyL2JvcmRlYXV4LTIwMjMtbWFya2V0LWFuYWx5c2lzLWxlb3ZpbGxlLXBveWZlcnJlLWRvd24tMzMtNTMwMTYwLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+cmVsZWFzZSBvZiBMw6lvdmlsbGUgUG95ZmVycsOpIDIwMjMgZWFybGllciBpbiB0aGUgZGF5PC9hPjwvc3Ryb25nPi48c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMiI+WWV0LCBMaXYtZXggYWRkZWQsIOKAmEJ1eWVycyBsb29raW5nIGZvciB2YWx1ZSBtYXkgd2FudCB0byBjb25zaWRlciB0aGUgMjAxNiwgMjAxOSBhbmQgMjAyMCB2aW50YWdlcy7igJk8c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGgzPkxhIEdhZmZlbGnDqHJlIDIwMjM8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDgiPlN0LUVtaWxpb27igJlzIExhIEdhZmZlbGnDqHJlIDIwMjMgbWFkZSBpdHMgZGVidXQgdG9kYXkgKDIzIE1heSksIGRyb3BwaW5nIGJ5IGEgbGl0dGxlIG1vcmUgdGhhbiAyMCUgeWVhci1vbi15ZWFyIG9uIGFuIGV4LW7DqWdvY2lhbnQgYmFzaXMuPHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDgiPkhpbmRsZSBnYXZlIDk1IHBvaW50cyB0byA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbGEtZ2FmZmVsaWVyZS1zdC1lbWlsaW9uLWdyYW5kLWNydS0yMDIzLTgyNjgwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5MYSBHYWZmZWxpw6hyZSAyMDIzPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgb25lIHBvaW50IGJlbG93IDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYS1nYWZmZWxpZXJlLXN0LWVtaWxpb24tZ3JhbmQtY3J1LTIwMjItNjk2MDEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPnRoZSAyMDIyIHZpbnRhZ2U8L2E+PC9zdHJvbmc+LCBhbmQgZGVzY3JpYmVkIGl0IGFzIHNvcGhpc3RpY2F0ZWQgYW5kIHNjdWxwdGVkIHdpdGggYSDigJhsb3ZlbHkganVpY2luZXNzIGFuZCBhIHRvdWNoIG9mIGRhcmsgY2hvY29sYXRlLCBjZWRhciBhbmQgbGlxdW9yaWNlIG9uIHRoZSBmaW5pc2jigJkuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDgiPkxpdi1leCBkYXRhIGluZGljYXRlZCB0aGF0IGEgVUsgbWVyY2hhbnQgcHJpY2Ugb2YgwqM1NDAgKDEyeDc1Y2wgSUIpIG1hZGUgdGhlIG5ldyB3aW5lIGNoZWFwZXIgdGhhbiB0aGUgMjAyMiwgMjAxOCwgMjAxNiBhbmQgMjAxNSB2aW50YWdlcywgYnV0IGJyb2FkbHkgbGV2ZWwgd2l0aCB0aGUgMjAxOSBhbmQgMjAyMCB2aW50YWdlcy48c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwOCI+UHJlY2lzZSBwcmljZXMgY2FuIHZhcnkgYnkgbWVyY2hhbnQgYW5kIG1hcmtldCwgaG93ZXZlci4gPGVtPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cud2luZS1saXN0ZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+V2luZSBMaXN0ZXI8L2E+PC9zdHJvbmc+PC9lbT4gc2FpZCBpdHMgZGF0YSBzdWdnZXN0ZWQgdGhlIDIwMjMgd2luZSB3YXMgYXJvdW5kIDEwJSBjaGVhcGVyIHRoYW4gdGhlIGN1cnJlbnQgbWFya2V0IHByaWNlIGZvciBMYSBHYWZmZWxpw6hyZSAyMDE5LCB3aGljaCB3YXMgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxhLWdhZmZlbGllcmUtc3QtZW1pbGlvbi0xZXItZ3JhbmQtY3J1LWNsYXNzZS1iLTM5ODM3IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5yYXRlZCA5NSBwb2ludHM8L2E+PC9zdHJvbmc+LjwvcD4KPGgzIGNsYXNzPSJwOCI+R3JhbmQtUHV5LUxhY29zdGUgMjAyMzwvaDM+CjxwIGNsYXNzPSJwOCI+U2V2ZXJhbCBvdGhlciByZWxlYXNlcyBoYXZlIGFsc28gZW1lcmdlZCBpbiB0aGUgcGFzdCAyNCBob3VycywgaW5jbHVkaW5nIEdyYW5kLVB1eS1MYWNvc3RlIDIwMjMuIFVLIG1lcmNoYW50cyBvZmZlcmVkIHRoZSB3aW5lIGF0IGFyb3VuZCDCozU0NiAoMTJ4NzVjbCBJQikuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDgiPkhpbmRsZSBnYXZlIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1ncmFuZC1wdXktbGFjb3N0ZS1wYXVpbGxhYy01ZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyMy04MzAxNCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+dGhlIGVuIHByaW1ldXIgd2luZSA5NSBwb2ludHM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCBjb21wYXJlZCB0byA5NiBwb2ludHMgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWdyYW5kLXB1eS1sYWNvc3RlLXBhdWlsbGFjLTVlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDIyLTY5NTk4IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5mb3IgdGhlIDIwMjIgdmludGFnZSwgPC9hPjwvc3Ryb25nPmFzc2VydGluZyB0aGF0IHRoZSB3aW5lIGV4dWRlZCBnb29kIGFnZWluZyBwb3RlbnRpYWwsIGlmIG5vdCBxdWl0ZSBoaXR0aW5nIHRoZSBoZWlnaHRzIG9mIGdyZWF0IHZpbnRhZ2VzIGluIHByZXZpb3VzIHllYXJzLiDigJg8c3BhbiBjbGFzcz0iczciPlZlcnkgY2xhc3N5IGFuZCBjbGFzc2ljLOKAmSBIaW5kbGUgd3JvdGUuIOKAmEV4Y2VsbGVudCBxdWFsaXR5LuKAmTwvc3Bhbj48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwNCI+PHNwYW4gY2xhc3M9InMyIj5HcmFuZC1QdXktTGFjb3N0ZSBpcyBhIGZhdm91cml0ZSBhbW9uZyBzb21lIG1lcmNoYW50cy4gV2luZSBMaXN0ZXIgcmVjZW50bHkgc3VydmV5ZWQgaXRzIGZvdW5kZXIgbWVtYmVycyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkLCBhbmQgaXQgc2FpZCBpbiBpdHMgcmVsZWFzZSBub3RlIHRvZGF5OiDigJg8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InM4Ij5HcmFuZC1QdXktTGFjb3N0ZSB3YXMgbmFtZWQgYnkgdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgdHJhZGUgYXPCoHRoZSBzZWNvbmQgbW9zdCBmcmVxdWVudGx5IHB1cmNoYXNlZCB3aW5lIGZvciB0aGVpciBwZXJzb25hbCBjZWxsYXJzLuKAmTxzcGFuIGNsYXNzPSJBcHBsZS1jb252ZXJ0ZWQtc3BhY2UiPsKgPC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3A+CjxoMyBjbGFzcz0icDExIj5PdGhlciByZWxlYXNlcywgaW5jbHVkaW5nIExhZ3JhbmdlIDIwMjM8L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDExIj5TdC1KdWxpZW4gdGhpcmQgZ3Jvd3RoIENow6J0ZWF1IExhZ3JhbmdlIDIwMjMgd2FzIGFsc28gcmVsZWFzZWQgdG9kYXkuPHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzOSI+4oCYPC9zcGFuPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMiI+QW5vdGhlciBncmVhdCB2aW50YWdlIGZyb20gTGFncmFuZ2Us4oCZIHdyb3RlIEhpbmRsZSBhZnRlciB0YXN0aW5nIHRoZSB3aW5lIGVuIHByaW1ldXIsIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1ncmFuZC1wdXktbGFjb3N0ZS1wYXVpbGxhYy01ZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyMy04MzAxNCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Z2l2aW5nIGl0IDk1IHBvaW50czwvYT48L3N0cm9uZz4uIOKAmEkgbGlrZSB0aGUgcGx1bXAsIGFsbW9zdCBmbGVzaHkgYXNwZWN0LCBiYWxhbmNpbmcgdGhlIGFjaWRpdHkgd2l0aCBhIGhpbnQgb2Ygc3dlZXRuZXNzLuKAmSA8c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDEyIj48c3BhbiBjbGFzcz0iczEwIj5UaGUgMjAyMiB2aW50YWdlIHNjb3JlZCA5NiBwb2ludHMgYXQgdGhlIHNhbWUgcG9pbnQgaW4gaXRzIGVhcmx5IGxpZmUsIGFsdGhvdWdoIHRoZSAyMDIzIHdpbmUgaXMgc2lnbmlmaWNhbnRseSBjaGVhcGVyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5saXYtZXguY29tLzIwMjQvMDUvY2hhdGVhdS1sYWdyYW5nZS0yMDIzLXJlbGVhc2VkLWVuLXByaW1ldXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5MaXYtZXggZGF0YTwvYT48L3N0cm9uZz4uIFVLIG1lcmNoYW50cyBvZmZlcmVkIHRoZSAyMDIzIHdpbmUgYXQgwqMzNzIgKDEyeDc1Y2wgSUIpLjxzcGFuIGNsYXNzPSJBcHBsZS1jb252ZXJ0ZWQtc3BhY2UiPsKgPC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwNCI+PHNwYW4gY2xhc3M9InMyIj48c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtY2FudGVuYWMtYnJvd24tbWFyZ2F1eC0zZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyMy04MzAwNSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Q2FudGVuYWMgQnJvd24gMjAyMzwvYT48L3N0cm9uZz4gd2FzIGxhdW5jaGVkIGluIHRoZSBVSyBhdCDCozM5MCwgYmFzZWQgb24gdGhlIG9mZmVyIGJ5IFVLIG1lcmNoYW50IEZhcnIgVmludG5lcnMuPC9zcGFuPjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczIiPlBhbm9zIEtha2F2aWF0b3MgdGFzdGVkIHRoZSBlbiBwcmltZXVyIHdpbmUgZm9yIDxlbT5EZWNhbnRlcjwvZW0+IHRoaXMgeWVhciwgYW5kIGdhdmUgaXQgOTQgcG9pbnRzLiDigJhXaGVuIHlvdSB0aGluayBvZiBNYXJnYXV4LCB5b3Ugd2FudCBmbG9yYWwgJiM4MjExOyBhbmQgeW91IGdldCB0aGF0IGluIHNwYWRlcyBoZXJlLOKAmSBoZSB3cm90ZS4g4oCYVGhpcyBpcyB0aGUgZmlyc3QgdmludGFnZSB0aGUgZXN0YXRlIG1hZGUgd2luZSB3aXRoIGl0cyBuZXcgY2VsbGFyIGZhY2lsaXRpZXMsIHdoaWNoIGhhdmUgcGxheWVkIGEgcm9sZSBpbiBib3RoIHNlbGVjdGlvbiBhbmQgdGFubmluIGV4dHJhY3Rpb246IHZlcnkgaW1wb3J0YW50IGluIDIwMjMu4oCZPC9zcGFuPjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczIiPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1sYXJyaXZldC1oYXV0LWJyaW9uLXBlc3NhYy1sZW9nbmFuLTIwMjMtODI5MDMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkxhcnJpdmV0IEhhdXQtQnJpb24gMjAyMzwvYT48L3N0cm9uZz4gKDkzcHRzLCA8aT5EZWNhbnRlcjwvaT4pIHdhcyByZWxlYXNlZCB3aXRoIGEgcmVjb21tZW5kZWQgb253YXJkIHNlbGxpbmcgcHJpY2Ugb2YgwqMyNC40MiBwZXIgYm90dGxlIChJQikgaW4gdGhlIFVLLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gV2luZSBMaXN0ZXIsIHdoaWNoIG5vdGVkIHRoZSBuZXcgd2luZSB3YXMgMjMlIGNoZWFwZXIgdGhhbiBjdXJyZW50IHByaWNlcyBmb3IgdGhlIDIwMTkgdmludGFnZSwgYW5kIHRoYXQgdGhlIGVzdGF0ZSB3YXMgYWxzbyDigJg8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InMxMSI+b25lIG9mIHRoZSBmZXcgdG8gcmVsZWFzZSB0aGUgMjAyMiBbdmludGFnZV0gYmVsb3cgdGhlIDIwMjEgKGF0IGEgNSUgZGlzY291bnQp4oCZLjwvc3Bhbj48c3BhbiBjbGFzcz0iczIiPiA8c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgo8aDM+TWl4ZWQgZW4gcHJpbWV1ciByZWNlcHRpb24gc28gZmFyPzwvaDM+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPlNldmVyYWwgbWVyY2hhbnRzIGhhdmUgdG9sZCA8ZW0+RGVjYW50ZXI8L2VtPiBpbiByZWNlbnQgd2Vla3MgdGhhdCB0aGVyZSBpcyBkZW1hbmQgZm9yIHRoZSB3aW5lcywgYWxiZWl0IGl0IHZhcmllcyBieSBjaMOidGVhdSBhbmQgdGhlcmUgYXJlIHBsZW50eSBvZiB0b3Agd2luZXMgc3RpbGwgdG8gYmUgcmVsZWFzZWQuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDYiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMiI+TGl2LWV4IHNhaWQgdGhpcyB3ZWVrLCBob3dldmVyOiDigJhUaGUgb25nb2luZyBlbiBwcmltZXVyIDIwMjMgY2FtcGFpZ24gaGFzIGhhZCBhIGx1a2V3YXJtIHJlY2VwdGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIExpdi1leCBtZW1iZXJzLCBkZXNwaXRlIHNpZ25pZmljYW50IHByaWNlIGN1dHMuIDwvc3Bhbj48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwNiI+PHNwYW4gY2xhc3M9InMyIj7igJhFdmVuIHdpdGggYW4gYXZlcmFnZSB5ZWFyLW9uLXllYXIgcHJpY2UgZGVjcmVhc2Ugb2YgMjEuMyUgW2FzIG9mIDIwIE1heV0sIGJ1eWVycyBhcmUgbG9va2luZyB0byBiYWNrLXZpbnRhZ2VzIHRvIGRlY2lkZSBpZiB0aGUgY3VycmVudCByZWxlYXNlcyBvZmZlciB2YWx1ZS4gVG9vIG9mdGVuLCB0aGV5IGZlZWwgdGhleSBkbyBub3Qu4oCZwqDCoDwvc3Bhbj48L3A+CjxwPgo="}

Related articles