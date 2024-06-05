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Bordeaux 2023 market analysis: Canon and Les Carmes Haut-Brion released

Château Canon and Château Les Carmes Haut-Brion, two estates that have a recent track record of particularly strong scores, have released their 2023 vintages in a busy week for market debuts, as a new report suggests sales in the campaign have been decidedly mixed so far.
Chris Mercer Chris Mercer

Key releases in the Bordeaux 2023 en primeur campaign on Wednesday (5 June) include:

St-Émilion’s Château Pavie Macquin 2023 (96pts) has also been released at £576 (12x75cl IB) in a busy week of big-name releases, which have included Pichon Baron and Pavie out yesterday (4 June), as well as Pichon Comtesse and Palmer making their debuts.

Although several merchants have reported good consumer interest for at least some of the top names, a fresh report from analyst and consultancy group Wine Lister cast doubt on the overall level of sales. ‘Feedback from the trade indicates a lacklustre reception,’ it said.

Meanwhile, producer JCP Maltus, which owns estates including Le Dôme and Château Teyssier, said it wouldn’t be releasing 2023-vintage wines en primeur.

Decanter Premium subscribers can find more details, and analysis of the latest releases, below.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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