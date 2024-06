Bordeaux 2023 market analysis: Château Margaux drops price by 30%

Château Margaux 2023 was released this morning (6 June), alongside the estate’s Pavillon Rouge and Pavillon Blanc labels, with Gruaud Larose and Calon Ségur also joining the day’s offerings.

Château Margaux’s appearance means that all of the Left Bank first growths have now released their 2023 wines, except Château Latour, which no longer participates in en primeur.

It follows the launch of châteaux Canon, Rauzan-Ségla and Les Carmes Haut-Brion yesterday, Pavie, Pichon Baron and L’Eglise Clinet on Tuesday, and Pichon Comtesse and Palmer at the beginning of the week.

A trend for year-on-year discounts has continued, but analysts have also highlighted potential opportunities for buyers interested in back-vintages.

{"content":"PC9wPgo8aDIgY2xhc3M9InAxIj5DaMOidGVhdSBNYXJnYXV4IDIwMjM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzNCI+PGVtPkRlY2FudGVyPC9lbT7igJlzIEJvcmRlYXV4IGNvcnJlc3BvbmRlbnQsIEdlb3JnaWUgSGluZGxlLCByYXRlZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC1tYXJnYXV4LTFlci1jcnUtY2xhc3NlLWJvcmRlYXV4LTIwMjMtODIwOTkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPk1hcmdhdXggMjAyMyA5OC1wb2ludHM8L2E+PC9zdHJvbmc+LiA8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InM0Ij7igJg8L3NwYW4+Q2FyZWZ1bGx5IG1hZGUsIHRhbm5pbnMgYXJlIHdvbmRlcmZ1bCBhbmQgdGhlIGFjaWRpdHkgZG9lc27igJl0IHN0aWNrIG91dCzigJkgc2hlIHdyb3RlLjxzcGFuIGNsYXNzPSJzNCI+IOKAmDwvc3Bhbj5Zb3UgYWxzbyBkb27igJl0IHNlbnNlIHRoZSBoZWF0LCBidXQgdGhlIGZydWl0IGlzIHJpcGUsIHdpdGggZnJlc2huZXNzIGFsbCB0aGUgd2F5IHRocm91Z2guIEEgd29uZGVyZnVsIHdpbmUgaW4gMjAyMy7igJk8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDQiPkluIHRlcm1zIG9mIHB1cmUgc2NvcmUgY29tcGFyaXNvbnMsIEhpbmRsZSBhbHNvIGdhdmUgOTgtcG9pbnRzIHRvIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1tYXJnYXV4LW1hcmdhdXgtMWVyLWNydS1jbGFzc2UtYm9yZGVhdXgtMjAyMi02OTU2OSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Q2jDonRlYXUgTWFyZ2F1eCAyMDIyPC9hPjwvc3Ryb25nPiBlbiBwcmltZXVyIGFuZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC1tYXJnYXV4LTFlci1jcnUtY2xhc3NlLWJvcmRlYXV4LTIwMTktMzk1MzUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPk1hcmdhdXggMjAxOTwvYT48L3N0cm9uZz4gaW4tYm90dGxlLiA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC1tYXJnYXV4LTFlci1jcnUtY2xhc3NlLWJvcmRlYXV4LTIwMjAtNDgyNTgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlRoZSAyMDIwIHZpbnRhZ2U8L2E+PC9zdHJvbmc+LCBob3dldmVyLCB3YXMgcmF0ZWQgOTktcG9pbnRzIGluLWJvdHRsZSBsYXN0IHllYXIuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPk1hcmdhdXggMjAyMyBpcyBvbmUgb2YgYSBzbWFsbCBncm91cCBvZiB3aW5lcyB0aGF0IGhhdmUgZHJvcHBlZCB0aGVpciBwcmljZXMgYnkgYXQgbGVhc3QgMzAlIHZlcnN1cyB0aGUgMjAyMi12aW50YWdlIGVuIHByaW1ldXIgY2FtcGFpZ24sIG9uIGFuIGV4LW7DqWdvY2lhbnQgYmFzaXMgKOKCrCBwZXIgYm90dGxlKS48c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cubGl2LWV4LmNvbS8yMDI0LzA2L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC0yMDIzLXJlbGVhc2VkLWVuLXByaW1ldXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5MaXYtZXg8L2E+PC9zdHJvbmc+IGRhdGEgc2hvd2VkIHRoYXQgTWFyZ2F1eCAyMDIz4oCZcyBVSyBvZmZlciBwcmljZSBvZiDCozQsMzIwIHBlciAxMi1ib3R0bGUgY2FzZSBpbi1ib25kIG1hZGUgaXQgc2xpZ2h0bHkgY2hlYXBlciB0aGFuIGN1cnJlbnQgcHJpY2VzIGZvciBzZXZlcmFsIG90aGVyIHJlY2VudCB2aW50YWdlcyBvZiB0aGUgZmlyc3QgZ3Jvd3RoLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIDIwMjAsIDIwMTkgYW5kIDIwMTguPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDYiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzNSI+4oCYQXMgb25lIG9mIHRoZSBsZXNzIGV4cGVuc2l2ZSB2aW50YWdlcyBvZiB0aGUgcGFzdCBkZWNhZGUgYXZhaWxhYmxlIG9uIHRoZSBtYXJrZXQsIHRoZSAyMDIzIHZpbnRhZ2UgbWF5IHByb3ZpZGUgcmVhc29uYWJsZSB2YWx1ZSB0byBidXllcnMs4oCZIHNhaWQgTGl2LWV4LCBhbHRob3VnaCBpdCBub3RlZCB0aGUgMjAyMCB2aW50YWdlIHdhcyBwb3RlbnRpYWxseSBhICYjODIxNjtjb21wZWxsaW5nIGFsdGVybmF0aXZlJiM4MjE3OyDigJMgYXQgYSBwcmVtaXVtIG9mIDguOCUuPC9zcGFuPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwIGNsYXNzPSJwOCI+SXRzIGRhdGEgc2hvd2VkIENow6J0ZWF1IE1hcmdhdXggMjAxNSwgYSB0b3AtcmF0ZWQgeWVhciBhbmQgdGhlIGZpbmFsIHZpbnRhZ2Ugb3ZlcnNlZW4gYnkgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1uZXdzL29iaXR1YXJ5LXBhdWwtcG9udGFsbGllci1vZi1jaGF0ZWF1LW1hcmdhdXgtMTk1Ni10by0yMDE2LTI5Njc3OC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPnRoZSBlc3RhdGXigJlzIGxhdGUgTUQgUGF1bCBQb250YWxsaWVyPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgd2FzIHN0aWxsIGVhc2lseSB0aGUgbW9zdCBleHBlbnNpdmUgZ3JhbmQgdmluIG9mIHRoZSBwYXN0IGRlY2FkZSDigJMgd2l0aCBhIG1hcmtldCBwcmljZSBjbG9zZSB0byDCozEwLDAwMCAoMTJ4NzVjbCBJQikuPHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9wPgo8aDIgY2xhc3M9InA5Ij5TbmFwc2hvdCBjb21wYXJpc29uIG9mIGZpcnN0IGdyb3d0aHM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDkiPkNow6J0ZWF1IE1hcmdhdXggMjAyMyBoYXMgYmVlbiBwaXRjaGVkIGJlbG93IDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vYm9yZGVhdXgtMjAyMy1tYXJrZXQtYW5hbHlzaXMtbGFmaXRlLXJvdGhzY2hpbGQtcmVsZWFzZWQtNTI4NTE0LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+dGhlIHByaWNlIG9mIExhZml0ZSAyMDIzPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgYnV0IHNsaWdodGx5IGhpZ2hlciB0aGFuIHRoZSBlbiBwcmltZXVyIHJlbGVhc2VzIG9mIGZlbGxvdyBmaXJzdCBncm93dGhzIE1vdXRvbiBSb3Roc2NoaWxkIGFuZCBIYXV0LUJyaW9uLjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA5Ij5JdCB3YXMgYWxzbyBjaGVhcGVyIHRoYW4gQ2hldmFsIEJsYW5jIDIwMjMgb24gdGhlIFJpZ2h0IEJhbmssIHdoaWNoIHdhcyByYXRlZCBhdCA5Ny1wb2ludHMgYW5kIG9mZmVyZWQgaW4gdGhlIFVLIGF0IMKjNCw2ODAgKDEyeDc1Y2wgSUIpPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDkiPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgZ3Jvd3RoIDIwMjMgcmVsZWFzZXMgYXQgYSBnbGFuY2U6PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8dWw+CjxsaSBjbGFzcz0icDkiPgo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWxhZml0ZS1yb3Roc2NoaWxkLXBhdWlsbGFjLTFlci1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjMtODIwODgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxzdHJvbmc+TGFmaXRlIFJvdGhzY2hpbGQgMjAyMzwvc3Ryb25nPjwvYT4gfCA8c3Ryb25nPjk4cHRzPC9zdHJvbmc+ICgxMDAtcG9pbnQgcG90ZW50aWFsKSB8IOKCrDM5NiBwZXIgYm90dGxlIDxzcGFuIGNsYXNzPSJzMyI+ZXgtbsOpZ29jaWFudCwgZG93biAzMS43JSB2ZXJzdXMgMjAyMiB8IFVLIHByaWNlIMKjNCw5MjAgKDEyeDc1Y2wgSUIpPC9zcGFuPgo8L2xpPgo8bGkgY2xhc3M9InA5Ij4KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1tb3V0b24tcm90aHNjaGlsZC1wYXVpbGxhYy0xZXItY3J1LWNsYXNzZS0yMDIzLTgyMDkwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPk1vdXRvbiBSb3Roc2NoaWxkIDIwMjM8L3N0cm9uZz48L2E+IHwgPHN0cm9uZz45OHB0czwvc3Ryb25nPiAoMTAwLXBvaW50IHBvdGVudGlhbCkgfCDigqwzMjQgcGVyIGJvdHRsZSwgZG93biAzNy4yJSB8IFVLIHByaWNlIMKjNCwwNjggKDEyeDc1Y2wgSUIpPC9saT4KPGxpIGNsYXNzPSJwOSI+CjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtaGF1dC1icmlvbi1wZXNzYWMtbGVvZ25hbi0xZXItY3J1LWNsYXNzZS0yMDIzLTgyMDg5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPkhhdXQtQnJpb24gMjAyMzwvc3Ryb25nPjwvYT4gfCA8c3Ryb25nPjk4cHRzPC9zdHJvbmc+ICgxMDAtcG9pbnQgcG90ZW50aWFsKSB8IOKCrDMxMiBwZXIgYm90dGxlLCBkb3duIDM5LjUlIHwgVUsgcHJpY2UgwqMzLDc4MCAoMTJ4NzVjbCBJQik8L2xpPgo8bGkgY2xhc3M9InA5Ij4KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1tYXJnYXV4LW1hcmdhdXgtMWVyLWNydS1jbGFzc2UtYm9yZGVhdXgtMjAyMy04MjA5OSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5NYXJnYXV4IDIwMjM8L3N0cm9uZz48L2E+IHwgPHN0cm9uZz45OHB0czwvc3Ryb25nPiB8IOKCrDM2MCBwZXIgYm90dGxlPHNwYW4gY2xhc3M9InMyIj4sIGRvd24gMzAuMiUgfCBVSyBwcmljZSDCozQsMzIwIHBlciAxMng3NWNsIGluIGJvbmQgKElCKTxiciAvPgo8L3NwYW4+PGVtPlByaWNlIHNvdXJjZTogPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5saXYtZXguY29tL2JvcmRlYXV4LWVuLXByaW1ldXItMjAyMy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkxpdi1leDwvYT48L3N0cm9uZz4uPC9lbT4KPC9saT4KPC91bD4KPGhyPgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlciI+PHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vYm9yZGVhdXgtMjAyMy1yZWxlYXNlLXByaWNlcy1hbmQtc2NvcmUtdGFibGUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5TZWUgb3VyIHNjb3JlIHRhYmxlIG9mIEJvcmRlYXV4IDIwMjMgd2luZXM8L2E+PC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPGhyPgo8aDIgY2xhc3M9InA5Ij5DaMOidGVhdSBHcnVhdWQgTGFyb3NlIDIwMjM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDEyIj48c3BhbiBjbGFzcz0iczYiPuKAmDwvc3Bhbj5BIGNvbXBsZXRlIGtub2Nrb3V0IG9mIGEgd2luZSBpbiAyMDIzLOKAmSBzYWlkIEhpbmRsZSwgcmF0aW5nIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1ncnVhdWQtbGFyb3NlLXN0LWp1bGllbi0yZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyMy04MjEwOCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+R3J1YXVkIExhcm9zZSAyMDIzPC9hPjwvc3Ryb25nPiA5Ny1wb2ludHMuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDEyIj7igJhWZXJ5IGRyaW5rYWJsZSwgZmluZXNzZWQgYW5kIHJlc3RyYWluZWQsIG5vdGhpbmcgb3ZlcmRvbmUsIG5vIGhhcnNobmVzczsgZXZlcnl0aGluZyBmZWVscyBpbiBpdHMgcGxhY2Us4oCZIEhpbmRsZSBjb250aW51ZWQuIOKAmFRoZXJl4oCZcyBsb3RzIG9mIHN0cmljdCBDYWJlcm5ldCwgYnV0IHRoaXMgaGFzIGEgdG91Y2ggb2YgcGx1c2huZXNzLCB3aGljaCB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgaGVscCBidXQgc21pbGUgYXQuIEEgdG9wIGJ1eSBpbiAyMDIzLuKAmTwvcD4KPHAgY2xhc3M9InAxMiI+SG93ZXZlciwgTGl2LWV4IHNhaWQgR3J1YXVkIExhcm9zZSAyMDIzIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZXhwZW5zaXZlIHJlY2VudCB2aW50YWdlcyBvZiB0aGUgd2luZSBhdmFpbGFibGUsIGFuZCBpdCBzdWdnZXN0ZWQgYnV5ZXJzIGhhdmUgb3B0aW9ucyBpbiB0aGUgU3QtSnVsaWVuIGVzdGF0ZeKAmXMgYmFjayBjYXRhbG9ndWUuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDE0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczciPkFuYWx5c3QgYW5kIGNvbnN1bHRhbmN5IGdyb3VwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LndpbmUtbGlzdGVyLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxzdHJvbmc+V2luZSBsaXN0ZXI8L3N0cm9uZz48L2E+IHNhaWQ6IOKAmDwvc3Bhbj48c3BhbiBjbGFzcz0iczUiPkdydWF1ZC1MYXJvc2UgMjAyMyBvZmZlcnMgYSBkaXNjb3VudCBvbiB0aGUgcGFzdCB0d28gdmludGFnZXMuJiM4MjE3OyBCdXQsIGl0IHNhaWQsIHRoZSAyMDE5IHZpbnRhZ2Ugd2FzIGF2YWlsYWJsZSBhdCBhIDEwJSBkaXNjb3VudC48L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDE2Ij5TZXZlcmFsIHJlY2VudCB2aW50YWdlcyBoYXZlIGhpZ2ggPGk+RGVjYW50ZXI8L2k+IHJhdGluZ3MuIEhpbmRsZSBoYXMgcHJldmlvdXNseSByYXRlZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtZ3J1YXVkLWxhcm9zZS1zdC1qdWxpZW4tMmVtZS1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjItNjk1NzciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkdydWF1ZCBMYXJvc2UgMjAyMjwvYT48L3N0cm9uZz4gYXQgOTctcG9pbnRzLCBidXQgYWxzbyBnYXZlIGEgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWdydWF1ZC1sYXJvc2Utc3QtanVsaWVuLTJlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDIwLTQ4MzA2IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj45OC1wb2ludCBzY29yZSB0byB0aGUgMjAyMCB2aW50YWdlPC9hPjwvc3Ryb25nPiBpbi1ib3R0bGUuIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1ncnVhdWQtbGFyb3NlLXN0LWp1bGllbi0yZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAxOS01NjY5NiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+R3J1YXVkIExhcm9zZSAyMDE5PC9hPjwvc3Ryb25nPiBzY29yZWQgOTYtcG9pbnRzIGluLWJvdHRsZSwgb25lIHBvaW50IGxvd2VyIHRoYW4gdGhlIGxhdGVzdCByZWxlYXNlIGVuIHByaW1ldXIuPC9wPgo8aDIgY2xhc3M9InAxNiI+Q2Fsb24gU8OpZ3VyIDIwMjM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDE2Ij5IaW5kbGUgcmF0ZWQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1yZXZpZXdzL2ZyYW5jZS9ib3JkZWF1eC9jaGF0ZWF1LWNhbG9uLXNlZ3VyLXN0LWVzdGVwaGUtM2VtZS1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjMtODI2MDciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkNhbG9uIFPDqWd1ciAyMDIzIDk2LXBvaW50czwvYT48L3N0cm9uZz4sIHByYWlzaW5nIGl0cyByZWZpbmVtZW50IGFuZCBwcmVjaXNpb24uIOKAmFtJdF0gaGFzIGEganVpY3kgY2VudHJlIGFuZCBhIHRvdWNoIG9mIHN3ZWV0IHN0cmF3YmVycmllcyB0aGF0IGxpZnQgdGhlIGV4cHJlc3Npb24sIHdoaWNoIGlzIHNvIHBsZWFzYW50LOKAmSBzaGUgd3JvdGUsIG5vdGluZyBhIGhpZ2hlciBwcm9wb3J0aW9uIG9mIENhYmVybmV0IFNhdXZpZ25vbiBpbiB0aGUgYmxlbmQgKDcyJSB0aGlzIHllYXIpLCB2ZXJzdXMgMjAyMi48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwMTYiPkhlciBzY29yZSBpcyBlcXVhbCB0byB0aGUgcmF0aW5nIGZvciA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtY2Fsb24tc2VndXItc3QtZXN0ZXBoZS0zZW1lLWNydS1jbGFzc2UtMjAyMi02OTU5MiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Q2Fsb24gU8OpZ3VyIDIwMjI8L2E+PC9zdHJvbmc+IGVuIHByaW1ldXIsIGFsdGhvdWdoIHRoZSBTdC1Fc3TDqHBoZSB0aGlyZCBncm93dGjigJlzIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1jYWxvbi1zZWd1ci1zdC1lc3RlcGhlLTNlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDIwLTQ4MjYzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj4yMDIwIHZpbnRhZ2U8L2E+PC9zdHJvbmc+IHJlY2VpdmVkIGEgOTgtcG9pbnQgc2NvcmUgaW4tYm90dGxlLiBQYW5vcyBLYWthdmlhdG9zIHJhdGVkIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1jYWxvbi1zZWd1ci1zdC1lc3RlcGhlLTNlbWUtY3J1LWNsYXNzZS0yMDE5LTU2MTQ3IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5DYWxvbiBTw6lndXIgMjAxOTwvYT48L3N0cm9uZz4gOTctcG9pbnRzIGZvciA8ZW0+RGVjYW50ZXI8L2VtPiBhZnRlciB0YXN0aW5nIGl0IGluIGVhcmx5IDIwMjMuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDE2Ij5DYWxvbiBTw6lndXIgaGFzIGEgcmVwdXRhdGlvbiBmb3IgcHJpY2UgaW5jcmVhc2VzIG9uIHRoZSBtYXJrZXQgZm9sbG93aW5nIHJlbGVhc2UsIGFjY29yZGluZyB0byBXaW5lIExpc3RlcuKAmXMgcmVjZW50IOKAmEJvcmRlYXV4ICYjODIxMTsgUGFydCAx4oCZIGVuIHByaW1ldXIgcHJldmlldyByZXBvcnQuPHNwYW4gY2xhc3M9IkFwcGxlLWNvbnZlcnRlZC1zcGFjZSI+wqA8L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDE2Ij7igJhDYWxvbiBTw6lndXIgYXBwZWFycyBpbsKgZWlnaHRoIHBsYWNlIG9uIHRoZSBsaXN0IG9mIHdpbmVzIHRoYXQgc2VlIHRoZSBoaWdoZXN0IHBvc3QtcmVsZWFzZSBwcmljZSBpbmNyZWFzZXPCoChmb3IgdmludGFnZXMgMjAxOC0yMDIyKSzigJkgV2luZSBMaXN0ZXIgc2FpZCB0b2RheS48c3BhbiBjbGFzcz0iQXBwbGUtY29udmVydGVkLXNwYWNlIj7CoDwvc3Bhbj48L3A+CjxoMiBjbGFzcz0icDEiPkJhY2sgdG8gTWFyZ2F1eDogUGF2aWxsb24gUm91Z2UgYW5kIFBhdmlsbG9uIEJsYW5jIDIwMjM8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkNow6J0ZWF1IE1hcmdhdXggYWxzbyByZWxlYXNlZCBzZWNvbmQgd2luZXMgUGF2aWxsb24gUm91Z2UgYW5kIHdoaXRlIHdpbmUgUGF2aWxsb24gQmxhbmMgdG9kYXksIHdoaWNoIHdlcmUgb2ZmZXJlZCBieSBVSyBtZXJjaGFudHMgYXQgwqMxLDQ0MCBhbmQgwqMyLDg4MCAoMTJ4NzVjbCBJQikgcmVzcGVjdGl2ZWx5LjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InAzIj5MaXYtZXggc2FpZCBQYXZpbGxvbiBCbGFuYyAyMDIzIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZXhwZW5zaXZlIHZpbnRhZ2VzIG9mIHRoZSB3aW5lIG9uIHRoZSBtYXJrZXQsIHdoaWxlIFBhdmlsbG9uIFJvdWdlIHdhcyBicm9hZGx5IGluLWxpbmUgd2l0aCBzZXZlcmFsIHJlY2VudCB2aW50YWdlcyDigJMgYWx0aG91Z2ggY2hlYXBlciB0aGFuIHRoZSAyMDIyIHdpbmUuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDMiPuKAmFZlcnkgY2xhc3NpYyBhbmQgd2lsbCByb3VuZCBvdXQgbmljZWx5LOKAmSBzYWlkIEhpbmRsZSBvZiA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC1wYXZpbGxvbi1yb3VnZS1tYXJnYXV4LWJvcmRlYXV4LTIwMjMtODI2OTIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlBhdmlsbG9uIFJvdWdlIDIwMjM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCByYXRpbmcgaXQgOTMtcG9pbnRzIOKAkyBjb21wYXJlZCB0byA5NC1wb2ludHMgZm9yIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1tYXJnYXV4LXBhdmlsbG9uLXJvdWdlLW1hcmdhdXgtYm9yZGVhdXgtMjAyMi02OTgzNyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+dGhlIDIwMjIgdmludGFnZTwvYT48L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDMiPkhpbmRsZSByYXRlZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC1wYXZpbGxvbi1ibGFuYy1ib3JkZWF1eC1ibGFuYy0yMDIzLTgyNjEzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5QYXZpbGxvbiBCbGFuYyAyMDIzIDk2LXBvaW50czwvYT48L3N0cm9uZz4uIOKAmEZyZXNoLCBvcmFuZ2UsIGxlbW9uIGFuZCBwZWFjaCwgbG92ZWx5IGJpdHRlciBlbGVtZW50cyB3aXRoIGp1aWNpbmVzcyBhbmQgc29tZSByaWNobmVzcyBpbiB0ZXJtcyBvZiB0ZXh0dXJlLOKAmSBzaGUgd3JvdGUgb2YgdGhlIHdpbmUuIOKAmFtJdOKAmXNdIGJyaWdodCBhbmQgYWxpdmUs4oCZIHNoZSBzYWlkLCBhZGRpbmcuIOKAmEkgbGlrZSB0aGUgdGFuZyBvbiB0aGUgc3VwZXIgbG9uZyBmaW5pc2gu4oCZPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDMiPjxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1tYXJnYXV4LXBhdmlsbG9uLWJsYW5jLWJvcmRlYXV4LWJsYW5jLTIwMjItNzAyMTQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlBhdmlsbG9uIEJsYW5jIDIwMjI8L2E+PC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLXJldmlld3MvZnJhbmNlL2JvcmRlYXV4L2NoYXRlYXUtbWFyZ2F1eC1wYXZpbGxvbi1ibGFuYy1ib3JkZWF1eC1ibGFuYy0yMDIxLTU4Mzg4IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj4yMDIxPC9hPjwvc3Ryb25nPiBoYXZlIGFsc28gcmVjZWl2ZWQgOTYtcG9pbnQgc2NvcmVzLiBXaGlsZSAyMDIxIHdhcyBhIHBhcnRpY3VsYXJseSBjaGFsbGVuZ2luZyB2aW50YWdlIGZvciByZWRzLCBtYW55IGRyeSB3aGl0ZSB3aW5lcyB3ZXJlIOKAmGV4dHJlbWVseSBpbXByZXNzaXZl4oCZLCBhcyA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2JvcmRlYXV4LTIwMjEtd2luZXMtb3VyLWVuLXByaW1ldXItdmVyZGljdC00ODA3NTMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48aT5EZWNhbnRlcuKAmXM8L2k+IHZlcmRpY3Qgb24gdGhlIEJvcmRlYXV4IDIwMjEgdmludGFnZTwvYT48L3N0cm9uZz4gZXhwbGFpbnMuIDxzcGFuIGNsYXNzPSJBcHBsZS1jb252ZXJ0ZWQtc3BhY2UiPsKgPC9zcGFuPjwvcD4KPGgyIGNsYXNzPSJwMyI+UHJpY2VzIGRvd24gdmVyc3VzIDIwMjI8L2gyPgo8cCBjbGFzcz0icDE0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczgiPk9mIHRoZSBCb3JkZWF1eCAyMDIzIGVuIHByaW1ldXIgY2FtcGFpZ24gc28gZmFyLCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LndpbmUtbGlzdGVyLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPldpbmUgTGlzdGVyPC9hPjwvc3Ryb25nPiBzYWlkOiDigJg8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InM1Ij5FeC1uw6lnb2NpYW50IHByaWNlcyBhcmXCoGRvd24gMTklIFtvbiBhdmVyYWdlXcKgb24gdGhlIDIwMjIgW3JlbGVhc2VzXSBhbmTCoGRvd24gNiXCoG9uIHRoZSAyMDIxLCB3aGlsZSBhdmVyYWdlIHJlY29tbWVuZGVkIFVLIG9ud2FyZCBzZWxsaW5nIHByaWNlcyBhcmXCoGRvd24gMTklwqBvbiB0aGUgMjAyMiBhbmTCoGRvd24gNSXCoG9uIHRoZSAyMDIxLuKAmTwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBncm91cCYjODIxNztzIG5ldyAmIzgyMTY7Qm9yZGVhdXggJiM4MjExOyBQYXJ0IElJJiM4MjE3OyByZXBvcnQgaGFzIGFsc28gc2FpZCB0aGF0IHRyYWRlIGZlZWRiYWNrIHN1Z2dlc3RzIGEgJiM4MjE2O2xhY2tsdXN0cmUmIzgyMTc7IHJlc3BvbnNlIHRvIHNldmVyYWwgcmVsZWFzZXMsIGRlc3BpdGUgZ29vZCBjb25zdW1lciBkZW1hbmQgZm9yIHNvbWUgb2YgdGhlIHRvcCBuYW1lcy48L3A+CjxwPldoaWxlIGVhY2ggZXN0YXRlIGhhcyBpdHMgb3duIGNvbnRleHQgYW5kIHN0cmF0ZWd5LCB0aGUgMjAyMiB2aW50YWdlIHdhcyByZWxhdGl2ZWx5IGV4cGVuc2l2ZSBvbiByZWxlYXNlIGF0IG1hbnkgY2jDonRlYXV4LCBjb21wYXJlZCB0byBhdmFpbGFibGUgYmFjay12aW50YWdlcyBvbiB0aGUgbWFya2V0LiBJbiB0aGUgcGFzdCAxMiBtb250aHMsIHRoZSBmaW5lIHdpbmUgbWFya2V0IGluIGdlbmVyYWwgaGFzIGFsc28gYmVjb21lIG1vcmUgY2hhbGxlbmdpbmcsIGFtaWQgaGlnaGVyIGludGVyZXN0IHJhdGVzIGFuZCB3aWRlciBlY29ub21pYyB1bmNlcnRhaW50eS48L3A+CjxwPgo="}

