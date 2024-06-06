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Bordeaux 2023 market analysis: Château Margaux drops price by 30%

First growth Château Margaux has released its 2023 vintage en primeur, and a ‘knockout’ vintage from St-Julien estate Gruaud Larose also makes its debut as the campaign motors on.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Margaux 2023 was released this morning (6 June), alongside the estate’s Pavillon Rouge and Pavillon Blanc labels, with Gruaud Larose and Calon Ségur also joining the day’s offerings.

Releases at a glance:  

Château Margaux’s appearance means that all of the Left Bank first growths have now released their 2023 wines, except Château Latour, which no longer participates in en primeur.

It follows the launch of châteaux Canon, Rauzan-Ségla and Les Carmes Haut-Brion yesterday, Pavie, Pichon Baron and L’Eglise Clinet on Tuesday, and Pichon Comtesse and Palmer at the beginning of the week. 

A trend for year-on-year discounts has continued, but analysts have also highlighted potential opportunities for buyers interested in back-vintages.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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