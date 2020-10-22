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10 great Spanish winemakers you need to know

With a focus on site specificity and wines that are made in the vineyard, a new wave of wine-growers is demonstrating the potential of Spain’s varied and distinctive terroirs. Darren Smith profiles the names you need to know and recommends bottles to buy.
Darren Smith

Authentic wines, hard work and a dedication to their land and its traditions – these are characteristics common to all the emerging winemaking talents featured here. In every case, the wines they produce are made without artifice. In every case, they are a demonstration of the truth that, now more than ever before, quality-oriented producers across Spain are seeking to make wines that express geographic specificity.

The wines: Darren Smith selects one from each producer to try

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