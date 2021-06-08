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Aged Condrieu – how it develops plus 40 wines tasted

Matt Walls dissects the theory that Condrieu doesn't age and should only be drunk young by tasting 40 wines with half from the 2019 vintage and half an older vintage of a producer's choosing.
Matt Walls Matt Walls

During my last few visits to Condrieu, some of my most surprising and memorable encounters have been with older wines.

Yet I still continue to read that Condrieu is a wine that ‘doesn’t age’. Tasting the occasional 20-year-old bottle is instructive, but I wanted to put together a more complete picture of how this great wine develops.

Scroll down for Matt Walls’ top-scoring recent and aged Condrieu wines

I recently tasted 40 wines from 17 different producers.

They all submitted a bottle of their 2019 alongside at least one older wine of their choosing – these ranged from 2014 back to 1998.

Best aged Condrieu vintages

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