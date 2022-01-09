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Alsace’s Domaine Zind-Humbrecht: 2019 releases tasted

Yohan Castaing takes a deep dive into one of the region's leading family estates and tastes a dozen releases from the 2019 vintage.
Yohan Castaing Yohan Castaing

It is always reassuring to find flourishing examples of family continuity in French wine estates. At the famous Domaine Zind-Humbrecht in Alsace, Pierre-Emile Humbrecht is the latest to join the family business.

In preparation, he studied at the Changins School of Viticulture and Enology in Switzerland and then completed internships at wine estates, beginning with Thérèse Chappaz in that same country for 18 months, followed by a six-month period at Domaine Tissot in the Jura and then nearly eight months at Burgundy’s iconic estate, Domaine de la Romanée Conti.

Pierre-Emile is now working alongside his father Olivier, who has been in charge of the family enterprise since 1989.

Scroll down for tasting notes and scores of 12 Domaine Zind-Humbrecht whites from 2019

Domaine Zind-Humbrecht horizontal tasting: a dozen releases from 2019

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