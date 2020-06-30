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Famille Hugel: Focusing on purity of terroir plus 10 wines tasted

Andy Howard MW talks to Jean-Frédéric, thirteenth generation at Famille Hugel, about the identity of the estate's wines while tasting a range of Riesling, Pinot Gris and Gewürztraminers...
Andy Howard MW Andy Howard MW

With history dating back to the fifteenth-century, Hugel are one of the oldest and best-known producers within France.

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Based in Riquewihr since 1639, Hugel survived the 30 Years War, the French Revolution, Napoleonic Wars, the Franco-Prussian War, and two World Wars.

With its distinct yellow labelled bottles, it is one of the most recognised and respected wine families. Marc, Etienne and Jean-Frédéric are the twelfth and thirteenth generation of the family, and the Fells tasting in February provided a great opportunity to taste and discuss the wines in detail with Jean-Frédéric.

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