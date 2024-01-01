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Anniversary wines 2024: The Decanter guide

It’s largely ‘vintages ending in 4’ for anyone looking for wines to mark a significant milestone this coming year. This is bad news for some based on vintage performances, though promising for others. Our annual expert selection will help you locate that ideal bottle for the perfect 2024 gift.
Anthony Rose Anthony Rose

For this year’s 2024 edition, I have left as few stones unturned as possible, drawing as extensively as I can both on recent tastings as well as the vinous vestiges of my own ‘cellar’ in these anniversary vintages.

More importantly, I have tapped into a rich seam of expertise of fine wine-loving friends and writers who have been nowhere near a spittoon in the enjoyable product familiarisation of these wines from their own personal collections.

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